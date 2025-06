Καθηλωμένοι στα αποδυτήρια λόγω ζέστης, οι αναπληρωματικοί της Ντόρτμουντ είδαν μέσω... τηλεόρασης το α' ημίχρονο απέναντι στη Μαμελόντι Σάνταουνς για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025.

Οι αντίξοες καιρικές συνθήκες δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025. Το αντίθετο μάλιστα. Από τη μία αφόρητη ζέστη και υγρασία, από την άλλη καταιγίδες και κεραυνοί, οι αναμετρήσεις της διοργάνωσης μόνο ομαλά δεν διεξάγονται.

Αυτή τη φορά, στο ματς της Ντόρτμουντ απέναντι στην Μαμελόντι Σάνταουνς, ο ανελέητος ήλιος και η ζέστη αποδείχθηκαν ανίκητοι εχθροί για τους παίκτες των Βεστφαλών. Τουλάχιστον για τους αναπληρωματικούς της γερμανικής ομάδας που δεν... κάθισαν στον πάγκο, αλλά είδαν το πρώτο ημίχρονο από την τηλεόραση των αποδυτηρίων!

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση διεξάγεται στο «TQL Stadium» στο Σινσινάτι του Οχάιο, εκεί όπου λίγες ημέρες πριν το Πατσούκα - Ζάλτσμπουργκ είχε διακοπεί για μιάμιση ώρα λόγω κακοκαιρίας! Σύμφωνα με πληροφορίες, η θερμοκρασία στο γήπεδο σήμερα έφτασε τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κι έτσι, οι «ρεζέρβες» του Νίκο Κόβατς είδαν εξ αποστάσεως την προσπάθεια των συμπαικτών τους!

«Οι αναπληρωματικοί μας παρακολούθησαν το πρώτο ημίχρονο από τα αποδυτήρια για να αποφύγουν τον καυτό ήλιο στο TQL Stadium. Κάτι που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ, αλλά με αυτή τη ζέστη είναι απολύτως λογικό», αναφέρει η δημοσίευση της Ντόρτμουντ στα social media.

Our subs watched the first half from inside the locker room to avoid the blazing sun at TQL Stadium – never seen that before, but in this heat, it absolutely makes sense. 🥵 #FIFACWC pic.twitter.com/5GYtMER1fQ