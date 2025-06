Απίθανος Ιάπωνας οπαδός, διέσχισε τον Ειρηνικό για να βρεθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και να φωνάξει πως... μισεί την Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς.

Η Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς κάνει πρεμιέρα απόψε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, αντιμετωπίζει τη Ρίβερ Πλέιτ και η ποδοσφαιρική Ιαπωνία έχει στραμμένα τα βλέμματά της στις ΗΠΑ. Εκατοντάδες Ιάπωνες θα βρεθούν στις εξέδρες του «Lumen Field» για να στηρίξουν τους «Σαμουράι», ωστόσο θα υπάρχει κι ένας Ιάπωνας που θα... βρίζει την Ουράβα. Ναι, ορκισμένος εχθρός της, οπαδός της RB Ομίγια άφησε το Τόκιο, διέσχισε τον Ειρηνικό Ωκεανό, κάλυψε 5000 μίλια, ταξίδεψε πολλές ώρες για να τα... χώσει στην Ουράβα. Με φανέλα της Ρίβερ Πλέιτ, βρέθηκε στο πλευρό των Αργεντινών και αποθεώθηκε.

This fan of Urawa Reds' rival in Japan left Tokyo, crossed the Pacific, 9 hours and 4,500+ miles to land in Seattle… Just to hate on Urawa Reds. Respect. pic.twitter.com/FxAL38l4lv