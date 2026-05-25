Αργεντινή: Η Μπελγράνο τέζαρε τη Ρίβερ και πήρε το πρώτο πρωτάθλημα
Μεγάλες συγκινήσεις μας επιφύλασσε ο τελικός του Torneo Apertura στην Αργεντινή, με την Μπελγράνο να καταφέρνει να πάρει τον πρώτο τίτλο της ιστορίας της στον θεσμό με 3-2 και ασύλληπτη ανατροπή ενάντια στη Ρίβερ Πλέιτ!
Οι Μιγιοράριος έφτασαν στα τελευταία λεπτά με προβάδισμα 2-1, εντούτοις δύο γκολ του Νικολάς Φερνάντες στο 85ο και στο 88ο λεπτό έριξαν στο καναβάτσο την ομάδα του Έντσο Φραντσέσκολι, που έχασε την κούπα μέσα από τα χέρια της!
Μάλιστα, πολλοί θυμήθηκαν την παρόμοια απώλεια του τροπαίου του Copa Libertadores το 2019, όταν η Φλαμένγκο είχε νικήσει τους Αργεντίνους 2-1 σκοράροντας στο 89ο λεπτό και στο δεύτερο των καθυστερήσεων.
¡DOBLETE DE UVITA FERNÁNDEZ PARA ANOTAR EL 3-2 DE BELGRANO SOBRE EL FINAL!— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 24, 2026
