Πρώτο πρωτάθλημα Αργεντινής στην ιστορία της Μπελγράνο, που επικράτησε 3-2 της Ρίβερ Πλέιτ με δύο γκολ στο φινάλε.

Μεγάλες συγκινήσεις μας επιφύλασσε ο τελικός του Torneo Apertura στην Αργεντινή, με την Μπελγράνο να καταφέρνει να πάρει τον πρώτο τίτλο της ιστορίας της στον θεσμό με 3-2 και ασύλληπτη ανατροπή ενάντια στη Ρίβερ Πλέιτ!

Οι Μιγιοράριος έφτασαν στα τελευταία λεπτά με προβάδισμα 2-1, εντούτοις δύο γκολ του Νικολάς Φερνάντες στο 85ο και στο 88ο λεπτό έριξαν στο καναβάτσο την ομάδα του Έντσο Φραντσέσκολι, που έχασε την κούπα μέσα από τα χέρια της!

Μάλιστα, πολλοί θυμήθηκαν την παρόμοια απώλεια του τροπαίου του Copa Libertadores το 2019, όταν η Φλαμένγκο είχε νικήσει τους Αργεντίνους 2-1 σκοράροντας στο 89ο λεπτό και στο δεύτερο των καθυστερήσεων.