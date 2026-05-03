Τους 1.000 αγώνες στην προπονητική του καριέρα έφτασε ο Ντιέγκο Σιμεόνε

Ιστορικής σημασίας ήταν για τον Ντιέγκο Σιμεόνε το εκτός έδρας ματς της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Βαλένθια, καθώς αποτέλεσε το 1.000ό στην καριέρα του Αργεντίνου στην προπονητική του καριέρα! Ο Τσόλο έγραψε τετραψήφιο αριθμό αγώνων 20 χρόνια μετά το ξεκίνημα της πορείας του στους πάγκους, κατά τη διάρκεια της οποίας έχει περάσει από τρεις χώρες και πέντε συλλόγους.

Ο 56χρονος τεχνικός είχε κάνει τα πρώτα του βήματα στην πατρίδα του το 2006, αναλαμβάνοντας τη Ρασίνγκ Κλουμπ, με Εστουντιάντες, Ρίβερ Πλέιτ και Σαν Λορέντσο να ακολουθούν. Το 2011, ο Σιμεόνε βρέθηκε στην Ευρώπη για να εργαστεί στην Ιταλία και την Κατάνια, πριν επιστρέψει στη Ρασίνγκ. Λίγους μήνες αργότερα, ο 41χρονος τεχνικός θα αποδεχόταν την πρόταση της Ατλέτικο και θα άλλαζε την ιστορία του ισπανικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ριζώνοντας στον πάγκο των Ροχιμπλάνκος. Οκτώ τίτλους έχει πανηγυρίσει μέχρι τώρα στην Ισπανία ο Αργεντινός, ενώ νωρίτερα είχε κατακτήσει και δύο πρωταθλήματα στην πατρίδα του με Εστουντιάντες και Ρίβερ.