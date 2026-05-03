Ατλέτικο Μαδρίτης: Έφτασε τους 1.000 αγώνες ως προπονητής ο Σιμεόνε
Ιστορικής σημασίας ήταν για τον Ντιέγκο Σιμεόνε το εκτός έδρας ματς της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Βαλένθια, καθώς αποτέλεσε το 1.000ό στην καριέρα του Αργεντίνου στην προπονητική του καριέρα! Ο Τσόλο έγραψε τετραψήφιο αριθμό αγώνων 20 χρόνια μετά το ξεκίνημα της πορείας του στους πάγκους, κατά τη διάρκεια της οποίας έχει περάσει από τρεις χώρες και πέντε συλλόγους.
Ο 56χρονος τεχνικός είχε κάνει τα πρώτα του βήματα στην πατρίδα του το 2006, αναλαμβάνοντας τη Ρασίνγκ Κλουμπ, με Εστουντιάντες, Ρίβερ Πλέιτ και Σαν Λορέντσο να ακολουθούν. Το 2011, ο Σιμεόνε βρέθηκε στην Ευρώπη για να εργαστεί στην Ιταλία και την Κατάνια, πριν επιστρέψει στη Ρασίνγκ. Λίγους μήνες αργότερα, ο 41χρονος τεχνικός θα αποδεχόταν την πρόταση της Ατλέτικο και θα άλλαζε την ιστορία του ισπανικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ριζώνοντας στον πάγκο των Ροχιμπλάνκος. Οκτώ τίτλους έχει πανηγυρίσει μέχρι τώρα στην Ισπανία ο Αργεντινός, ενώ νωρίτερα είχε κατακτήσει και δύο πρωταθλήματα στην πατρίδα του με Εστουντιάντες και Ρίβερ.
1.000 partidos como entrenador!!— Diego Pablo Simeone (@Simeone) May 2, 2026
Agradecido a todas las personas que me han acompañado y me han ayudado a llegar a esta cifra (jugadores, colaboradores, dirigentes, aficionados…) desde que empecé a dirigir en 2006.
