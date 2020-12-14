Με ακόμη ένα γκολ του Μερίνο στο τέλος, η Ισπανία επικράτησε 2-1 του Βελγίου και πέρασε στους «4» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου περιμένει η Γαλλία.

Όπως και με την Πορτογαλία, έτσι και με το Βέλγιο, ο Μερίνο ήταν ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής για την Ισπανία! Ο Ίβηρας επιθετικός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των Κόκκινων Διαβόλων λίγο αφότου μπήκε στο ματς, γράφοντας το 2-1 και στέλνοντας τη Φούρια Ρόχα στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκεί όπου περιμένει η Γαλλία.

Οι Ίβηρες ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι στο πρώτο ημίχρονο, με το σουτ του Γιαμάλ στο 21' να περνά εκτός εστίας. Εντέλει στο 30' ήρθε το 1-0, με τον Ρούιθ να παίρνει το ριμπάουντ μετά την επέμβαση του Κουρτουά σε προσπάθεια του Όλμο και να ανοίγει το σκορ. Ακολούθησαν δύο αξιόλογες φάσεις με πρωταγωνιστή τον Γιαμάλ (35', 40'), πριν έρθει από το πουθενά η βελγική ισοφάριση με κεφαλιά του Ντε Κετελάρε στο 41'!

Ο ρυθμός ήταν εξαιρετικός με το ξεκίνημα στο δεύτερο μέρος, με τον Γιαμάλ να είναι άστοχος στο 52' και τον Ντε Κάιπερ να τον... μιμείται στο 55'. Ακολούθησαν τρεις καλές φάσεις σε ένα δίλεπτο, με τον Κουρτουά να σταματά Γιαμάλ (61') και Ογιαρθάμπαλ (63') και τον Σιμόν να αποσοβεί τον κίνδυνο σε σουτ του Ντε Μπρόινε (62'). Στο 71' ήρθε η πρώτη από τις δύο στιγμές που άλλαξαν το ματς, με τον Κουρτουά να αποχωρεί τραυματίας και τον Λάμενς να τον αντικαθιστά.

Ενώ όλα έδειχναν ότι πάμε για παράταση, ο τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέκρουσε ασταθώς το μακρινό σουτ του Κουμπαρσί και ο νεοεισελθών Μερίνο σκόραρε εξ επαφής, δύο λεπτά αφότου μπήκε στον αγώνα, χαρίζοντας στην Ισπανία μια τεράστια πρόκριση!

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ισπανία: Σιμόν - Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια - Ρόδρι, Ρούιθ (55' Πέδρι) - Γιαμάλ, Όλμο (66' Μερίνο), Μπαένα (55' Τόρες) - Ογιαρθάμπαλ (79' Γουίλιαμς)

Βέλγιο: Κουρτουά (71' Λάμενς) - Καστάν, Ενγκόι, Μέχελε, Ντε Κάιπερ (60' Σέις) - Βανάκεν (60' Λουκάκου), Ράσκιν - Τροσάρ (60' Βίτσελ), Ντε Μπρόινε (86' Σαλεμάκερς), Ντοκού - Ντε Κετελάρε