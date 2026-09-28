Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor και το Βέλγιο - Γαλλία
Δεύτερα σήμερα (28/09) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση, τόσο στο ποδόσφαιρο, όσο και στο κύπελλο, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.
Πριν από αυτά όμως συντονιστείτε στις 11:00 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube και στο Gazz Floor by Novibet, που σας μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ από τη νίκη του Ολυμπιακού επί του ΠΑΟΚ στον τελικό του Super Cup.
Αμέσως μετά, στις 13:30 ακολουθούν οι Galacticos by Elabet που σχολιάζουν τα πάντα γύρω από την σπουδαία νίκη της εθνικής μας απέναντι στην Γερμανία για τη 2η αγωνιστική του UEFA Nations League.
Η δράση ξεκινάει στις 19:00 (Nova Sports Start), με την Λετονία να φιλοξενεί στη Ρίγα την Κύπρο. Την ίδια ώρα η Αρμενία θα υποδεχθεί το Μαυροβούνιο (Nova Sports 3) και η Γεωργία την Ουκρανία (Nova Sports 2). Αργότερα, στις 21:45 το Βέλγιο θα αναμετρηθεί με τη Γαλλία (Nova Sports Prime), η Σουηδία με την Πολωνία (Nova Sports 4), η Βόρεια Ιρλανδία με την Ουγγαρία (Nova Sports 3), η Τουρκία με την Ιταλία (Nova Sports 2) και η Ρουμανία τη Βοσνία Ερζεγοβίνη (Nova Sports Start).
Στο μπάσκετ ο Αθηναϊκός θα αναμετρηθεί με την Μέχελεν (17:00, Nova Sports 5) και η Ραπίντ Βουκουρεστίου με τη USK Πράγας (Nova Sports 5) για το Athens Cup, ενώ στο χάντμπολ η ΑΕΚ θα διασταυρώσει τα ξίφη του με τον ΠΑΟΚ (19:00, ΕΡΤ2 Σπορ).
Οι αναμετρήσεις της ημέρας
- Gazz Floor by Novibet (11:00, Gazzetta Youtube)
- Galacticos by Elabet (13:30, Gazzetta Youtube)
- Αθηναϊκός - Μέχελεν (17:00, Nova Sports 5)
- Λετονία - Κύπρος (19:00, Nova Sports Start)
- Αρμενία - Μαυροβούνιο (19:00, Nova Sports 3)
- Γεωργία - Ουκρανία (19:00, Nova Sports 2)
- ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (19:00, ΕΡΤ2 Σπορ)
- Ραπίντ Βουκουρεστίου - USK Πράγας (20:00, Nova Sports 5)
- Βέλγιο - Γαλλία (21:45, Nova Sports Prime)
- Σουηδία - Πολωνία (21:45, Nova Sports 4)
- Βόρεια Ιρλανδία - Ουγγαρία (21:45, Nova Sports 3)
- Τουρκία - Ιταλία (21:45, Nova Sports 2)
- Ρουμανία - Βοσνία Ερζεγοβίνη (21:45, Nova Sports Start)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.