Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων αναμετρήσεων της ημέρας.

Δεύτερα σήμερα (28/09) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση, τόσο στο ποδόσφαιρο, όσο και στο κύπελλο, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Πριν από αυτά όμως συντονιστείτε στις 11:00 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube και στο Gazz Floor by Novibet, που σας μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ από τη νίκη του Ολυμπιακού επί του ΠΑΟΚ στον τελικό του Super Cup.

Αμέσως μετά, στις 13:30 ακολουθούν οι Galacticos by Elabet που σχολιάζουν τα πάντα γύρω από την σπουδαία νίκη της εθνικής μας απέναντι στην Γερμανία για τη 2η αγωνιστική του UEFA Nations League.

Η δράση ξεκινάει στις 19:00 (Nova Sports Start), με την Λετονία να φιλοξενεί στη Ρίγα την Κύπρο. Την ίδια ώρα η Αρμενία θα υποδεχθεί το Μαυροβούνιο (Nova Sports 3) και η Γεωργία την Ουκρανία (Nova Sports 2). Αργότερα, στις 21:45 το Βέλγιο θα αναμετρηθεί με τη Γαλλία (Nova Sports Prime), η Σουηδία με την Πολωνία (Nova Sports 4), η Βόρεια Ιρλανδία με την Ουγγαρία (Nova Sports 3), η Τουρκία με την Ιταλία (Nova Sports 2) και η Ρουμανία τη Βοσνία Ερζεγοβίνη (Nova Sports Start).

Στο μπάσκετ ο Αθηναϊκός θα αναμετρηθεί με την Μέχελεν (17:00, Nova Sports 5) και η Ραπίντ Βουκουρεστίου με τη USK Πράγας (Nova Sports 5) για το Athens Cup, ενώ στο χάντμπολ η ΑΕΚ θα διασταυρώσει τα ξίφη του με τον ΠΑΟΚ (19:00, ΕΡΤ2 Σπορ).

Οι αναμετρήσεις της ημέρας