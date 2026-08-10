Κοινή επιστολή από UEFA, CONCACAF και AFC για ανεξάρτητη έρευνα σε FIFA και Ινφαντίνο

Η UEFA, η Concacaf και η AFC με επιστολή τους ζήτησαν έρευνα στη FIFA και τον Τζιάνι Ινφαντίνο, μετά το φιάσκο με την πώληση των μετοχών του Μουντιάλ.

Η κρίση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο συνεχίζεται, καθώς τρεις από τις ισχυρότερες συνομοσπονδίες, η UEFA, η Concacaf και η AFC απέστειλαν κοινή επιστολή, ζητώντας την παραίτηση του Τζάνι Ινφαντίνο.

Η επιστολή, την οποία υπογράφουν ο Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο Σεΐχης Σαλμάν και ο Βίκτορ Μονταλιάνι, δίνει στον Ινφαντίνο την ευκαιρία να «αποχωρήσει από τη θέση του αξιοπρεπώς», καλώντας τον να μην θέσει καν υποψηφιότητα στις εκλογές του ερχομενου Μαρτίου.

Τι αναφέρει η επιστολή

Οι τρεις ομοσπονδίες καταγγέλλουν τη σοβαρή έλλειψη διαφάνειας στα σχέδια του προέδρου της FIFA για την πώληση του Μουντιάλ χωρίς ουσιαστική διαβούλευση και κάνουν λόγο για μια συμπεριφορά που κλόνισε μια για πάντα την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό του. Παράλληλα, επικρίνουν το ότι η FIFA συνεδρίασε στο Μαρόκο μόνο με διοικητικά στελέχη της, αποκλείοντας τα αιρετά μέλη του Συμβουλίου της.

Οι τρεις αξιωματούχοι που συνυπογράφουν την επιστολή ζητούν και το να ξεκινήσει έρευνα από ανεξάρτητο φορέα για το πρόγραμμα «FIFA Forward Enterprise» και μέχρι αυτή να αρχίσει, θα μείνουν ανυποχώρητοι.

Μάλιστα, έχουν ήδη ξεκινήσει προκαταρκτικές συζητήσεις για τη δημιουργία δικών τους διοργανώσεων, ώστε να μπορούν οι ποδοσφαιριστές να πάρουν μέρος στα τουρνουά αυτά μέχρι να ξεπεραστεί η κρίση με τη FIFA.

Όπως υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά στην επιστολή των τριών αυτών ανδρών, το ποδόσφαιρο ανήκει στους φιλάθλους, τους παίκτες, τις ομοσπονδίες και σε κανέναν ιδιώτη.