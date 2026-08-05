Φίγκο κατά Ινφαντίνο: «Έχει πει ψέματα, έχει εξαπατήσει, πρέπει να φύγει»

Ο Λουίς Φίγκο εξαπέλυσε μύδρους εναντίον του Τζιάνι Ινφαντίνο, δηλώνοντας πως πρέπει άμεσα να αποχωρήσει από τον προεδρικό θώκο της FIFA.

Φίγκο... μαινόμενος κατά του Τζιάνι Ινφαντίνο! Ο Πορτογάλος θρύλος του ποδοσφαίρου είναι «πυρ και μανία» με τον Πρόεδρο της FIFA μετά την πρόθεσή του για την πώληση μετοχών του Μουντιάλ.

Το κλίμα δεν είναι καθόλου καλό για τον Ινφαντίνο μετά τη συντριπτική απόρριψη του σχεδίου του από τον ποδοσφαιρικό κόσμο και δη από τις συνομοσπονδίες του πλανήτη. Αρκετοί θρύλοι και παράγοντες του αθλήματος είναι πολέμιοι του Προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και ζητούν επιτακτικά την παραίτησή του από την Προεδρία.

Ένας εξ' αυτών είναι και ο πρώην εμβληματικός παίκτης των Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης μεταξύ άλλων. Ο Φίγκο σε δηλώσεις του έδειξε με περίτρανο τρόπο πως καταδικάζει τα έργα και τις ημέρες του Ινφαντίνο στη FIFA και τόνισε πως πρέπει να φύγει!

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Σήμερα, ενώνω τις δυνάμεις μου με άλλους από όλο το άθλημά μας και ζητώ την παραίτηση του Gianni Infantino από τη θέση του Προέδρου της FIFA. Ο Infantino έχει υποβαθμίσει το αξίωμα που υποσχέθηκε να αναβαθμίσει. Έχει πει ψέματα, έχει εξαπατήσει και έχει προσπαθήσει να καταστήσει τη φωλιά του εις βάρος του αθλήματος που υποτίθεται ότι υπηρετεί. Έχει χάσει την υποστήριξη του ανώτερου προσωπικού του, των στενότερων συμβούλων του, της συντριπτικής πλειοψηφίας των ανθρώπων που αφιερώνουν τη ζωή τους σε αυτό το άθλημα, ακόμη και, όπως φαίνεται, του βραβευμένου με το Βραβείο Ειρήνης της FIFA. Είναι πολύ αργά για να σωθεί η αξιοπρέπειά του, αλλά δεν είναι πολύ αργά για να σωθεί το ποδόσφαιρο. Πρέπει να φύγει. Τώρα».