Ασφυκτικός κλοιός στον Ινφαντίνο: Έκτακτη σύσκεψη της FIFA στο Ραμπάτ

Ο πρόεδρος της FIFA επιχειρεί να συσπειρώσει τους συμμάχους του, την ώρα που οι εσωτερικές αντιδράσεις και οι καταγγελίες για πιέσεις προς τις ομοσπονδίες εντείνονται.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με ανώτερα στελέχη της FIFA στο Ραμπάτ του Μαρόκου, όπου βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες, καθώς η πίεση προς το πρόσωπό του αυξάνεται μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε το σχέδιο ιδιωτικοποίησης μέρους των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος της FIFA επιχειρεί να διατηρήσει τον έλεγχο της κατάστασης, ενώ στενοί συνεργάτες του έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να εξασφαλίσουν δημόσιες δηλώσεις στήριξης από όσο το δυνατόν περισσότερες από τις 211 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της FIFA.

Νέα πίεση ασκήθηκε και από τον Αρσέν Βενγκέρ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε συμμετείχε στον σχεδιασμό της επίμαχης συμφωνίας και ότι η απόφαση για την οριστική εγκατάλειψή της ήταν «απολύτως αναγκαία». Η δημόσια τοποθέτησή του θεωρείται ακόμη ένα σοβαρό πλήγμα για τον Ινφαντίνο, καθώς ο Γάλλος αποτελεί ένα από τα πλέον προβεβλημένα στελέχη της FIFA.

Η παρέμβαση του Βενγκέρ ακολούθησε το εσωτερικό μήνυμα του γενικού γραμματέα της FIFA, Ματίας Γκραφστρέμ, προς τους εργαζομένους της ομοσπονδίας. Ο Γκραφστρέμ έκανε λόγο για «μια θλιβερή και καταδικαστέα αλληλουχία γεγονότων» γύρω από το συγκεκριμένο σχέδιο, καλώντας παράλληλα το προσωπικό να παραμείνει προσηλωμένο στην αποστολή της FIFA και στην εξυπηρέτηση των 211 ομοσπονδιών-μελών της.

Στο ίδιο μήνυμα διαβεβαίωσε τους εργαζομένους ότι η διοίκηση θα προστατεύσει το προσωπικό από τις πολιτικές προεκτάσεις της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι οι θεσμοί και η αποστολή της FIFA υπερβαίνουν πρόσωπα και συγκυρίες.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ιορδανίας, πρίγκιπας Αλί μπιν αλ Χουσεΐν, κατηγόρησε δημόσια τη FIFA ότι ασκεί πιέσεις στις εθνικές ομοσπονδίες προκειμένου να στηρίξουν την επανεκλογή του Ινφαντίνο το 2027. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες πρακτικές «εκβιασμό», υπογραμμίζοντας ότι η Ιορδανία δεν είχε στηρίξει τον Ινφαντίνο στις προηγούμενες εκλογές και δεν προτίθεται να το πράξει ούτε τώρα.

Μέχρι στιγμής, μόνο περιορισμένος αριθμός χωρών έχει εκφράσει δημόσια την υποστήριξή του προς τον πρόεδρο της FIFA. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία, ένας από τους σημαντικότερους συμμάχους του Ινφαντίνο τα τελευταία χρόνια, δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επισήμως υπέρ του.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ανώτατα διοικητικά στελέχη της FIFA πραγματοποίησαν εσωτερική σύσκεψη χωρίς την παρουσία του Ινφαντίνο, με σχεδόν όλους τους συμμετέχοντες να εκφράζονται αρνητικά για το σχέδιο πώλησης μέρους των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τις δημόσιες παρεμβάσεις του Βενγκέρ και του Γκραφστρέμ, ενισχύει τις πιέσεις προς τον πρόεδρο της FIFA, καθώς ακόμη και πρόσωπα που θεωρούνταν μέχρι πρότινος στενοί συνεργάτες του εμφανίζονται να παίρνουν αποστάσεις.

Την ίδια στιγμή, στους κόλπους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου έχει ήδη ανοίξει η συζήτηση για την επόμενη ημέρα της FIFA. Ορισμένοι παράγοντες εισηγούνται αλλαγή του μοντέλου διοίκησης, με την προεδρία να εναλλάσσεται ανά τετραετία, ενώ άλλοι εκφράζουν επιφυλάξεις, θεωρώντας ότι ένα τέτοιο σύστημα θα ενίσχυε υπερβολικά τον ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου της ομοσπονδίας.