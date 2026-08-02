Βενγκέρ: Η υπόθεση Ινφαντίνο προκάλεσε αντιδράσεις και εις βάρος του Αλσατού
Ο Βενγκέρ δέχεται... πυρά για τον ρόλο του στη FIFA σχετικά με το σχέδιο Ινφαντίνο για την πώληση μετοχών του Μουντιάλ! Ο πρώην εμβληματικός προπονητής της Άρσεναλ φαίνεται πως βρέθηκε στο στόχαστρο αρκετών επικριτών, που θεωρούν πως έπρεπε να τοποθετηθεί δημόσια για τις προθέσεις του ισχυρού άνδρα της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
Ο Αλσατός είναι ο Διευθυντής Παγκόσμιας Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου της FIFA και σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, υπάρχει μια άκρως σημαντική μερίδα, που είναι πολέμια ως προς τον τρόπο αντίδρασης του 77χρονου πρώην τεχνικού των Gunners.
Το... περιβόητο σχέδιο Ινφαντίνο κατέρρευσε ύστερα από την αντίδραση των συνομοσπονδιών, που το απέρριψαν συντριπτικά «εν μια νυκτί». Ωστόσο, η... σιωπή του Αρσέν Βενγκέρ έχει κακοφανεί σε πολλούς, καθώς θεωρούν πως ένας άνθρωπος με το κύρος και τον ρόλο του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, όφειλε να πάρει θέση και να καταδικάσει ένα ζήτημα που προκάλεσε τόσο μεγάλο αναβρασμό στον χώρο του αθλήματος.
“Wenger, a man positioned by his supporters as a moral compass and faithful protector of the game, is closely associated with those seeking to change the sport forever in pursuit of financial gain.— Telegraph Football (@TeleFootball) August 2, 2026
“Will he remain on this side of the fence, loyal to Infantino? Or will he, too,… pic.twitter.com/SixmMAg6jT
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