Ουκρανία: Εκτός ο Λεν, δεν παίζει κόντρα στην Ελλάδα!
Με μια σημαντική απουσία θα παραταχθεί η Εθνική Ουκρανίας ενόψει των αγώνων του Αυγούστου για προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
Συγκεκριμένα εκτός τέθηκε ο Άλεξ Λεν, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό και δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» για τη χώρα του στις δύο αναμετρήσεις κόντρα σε Ελλάδα (28/08) και Μαυροβούνιο (31/8).
Μάλιστα ο Ουκρανός σέντερ ήταν στις αρχικές κλήσεις της χώρας του, ωστόσο δεν θα ενισχύσει τελικά την ομάδα του.
Alex Len will not join Ukraine NT this window— Oleksandr Proshuta (@alex_proshuta) August 20, 2026
He still did not recover from the injury
Max Shulga is the only player who is not in camp yet, he will join team tomorrow after some commitments for club
Others are getting ready to play vs Arizona Wildcats in one hour https://t.co/dzgUadqjJZ
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