Ουκρανία: Εκτός ο Λεν, δεν παίζει κόντρα στην Ελλάδα!

Ουκρανία: Εκτός ο Λεν, δεν παίζει κόντρα στην Ελλάδα!

Παναγιώτης Αρταβάνης
Ουκρανία: Εκτός ο Λεν, δεν παίζει κόντρα στην Ελλάδα!

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Χωρίς τον Άλεξ Λεν θα παραταχθεί η Εθνική Ουκρανίας για το «παράθυρο» του Αυγούστου ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Χάνει και το ματς με την Ελλάδα!

Με μια σημαντική απουσία θα παραταχθεί η Εθνική Ουκρανίας ενόψει των αγώνων του Αυγούστου για προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Συγκεκριμένα εκτός τέθηκε ο Άλεξ Λεν, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό και δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» για τη χώρα του στις δύο αναμετρήσεις κόντρα σε Ελλάδα (28/08) και Μαυροβούνιο (31/8).

Μάλιστα ο Ουκρανός σέντερ ήταν στις αρχικές κλήσεις της χώρας του, ωστόσο δεν θα ενισχύσει τελικά την ομάδα του.

@Photo credits: euroleague
     

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