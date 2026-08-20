Χωρίς τον Άλεξ Λεν θα παραταχθεί η Εθνική Ουκρανίας για το «παράθυρο» του Αυγούστου ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Χάνει και το ματς με την Ελλάδα!

Με μια σημαντική απουσία θα παραταχθεί η Εθνική Ουκρανίας ενόψει των αγώνων του Αυγούστου για προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Συγκεκριμένα εκτός τέθηκε ο Άλεξ Λεν, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό και δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» για τη χώρα του στις δύο αναμετρήσεις κόντρα σε Ελλάδα (28/08) και Μαυροβούνιο (31/8).

Μάλιστα ο Ουκρανός σέντερ ήταν στις αρχικές κλήσεις της χώρας του, ωστόσο δεν θα ενισχύσει τελικά την ομάδα του.