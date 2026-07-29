Αντίθετη με το νέο σχέδιο του Τζάνι Ινφαντίνο περί πώλησης μετοχών του Μουντιάλ σε ιδιώτες εμφανίζεται η Αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Την εναντίωσή της στο σχέδιο του Τζάνι Ινφαντινό να πουλήσει μερίδιο των μετοχών των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές, εμφανίζεται η FA.

Η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία εξέδωσε ανακοίνωση την Τετάρτη (29/7), μέσω της οποίας αναφέρει πως δεν έχει ενημερωθεί λεπτομερώς αναφορικά με το όλο σχέδιο και παράλληλα σχολίασε τον «κίνδυνο» που μπορεί να έχουν αυτές οι αμφιλεγόμενες προτάσεις αλλά και η διοίκηση Ινφαντίνο.

Συγκεκριμένα, η Ντέμπι Χιούιτ, πρόεδρος της FA και μια εκ των 8 αντιπροέδρων της FIFA, φέρεται να έχει απορρίψει το ενδεχόμενο οποιασδήποτε συζήτησης περί πώλησης μετοχών του Μουντιάλ, με την καταληκτική ημερομηνία απάντησης των Ομοσπονδιών να έχει οριστεί για τις 19 Σεπτεμβρίου.

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Guardian, άνθρωποι της FA έχουν συνομιλήσει με αντίστοιχους της UEFA και έχει καταστεί σαφές πως θα γίνει προσπάθεια ματαίωσης του σχεδίου, ακόμη και αν χρειαστέι μποϊκοτάζ από πλευράς τους σε διοργανώσεις της FIFA.

«Δεν είχαμε καμία απολύτως γνώση αυτής της πρότασης και δεν διαθέτουμε ουσιαστικές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένου του τι ακριβώς προβλέπει η πρόταση και ποιες προϋποθέσεις τη συνοδεύουν.

Με βάση τις περιορισμένες πληροφορίες, εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία για την έλλειψη διαδικασιών και πλαισίου διακυβέρνησης που οδήγησαν σε αυτό το σημείο, καθώς και για την ουσία και τις αρχές που φαίνεται να διέπουν το ζήτημα. Όταν η πρόταση παρουσιαστεί με τον πλήρη και διαφανή τρόπο που υπόσχεται πλέον η FIFA, θα διατυπώσουμε σαφώς τις θέσεις μας και θα προβούμε σε περαιτέρω σχολιασμό».