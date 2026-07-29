Νέα δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Τζάνι Ινφαντίνο «πιέζει» τις Ομοσπονδίες να δεχθούν το νέο σχέδιο για το Μουντιάλ, προσφέροντας σημαντικά έσοδα.

Το νέο σχέδιο του Τζάνι Ινφαντίνο για την οικονομική-εμπορική εκμετάλλευση του Μουντιάλ, με την πιθανή είσοδο ιδιωτών επενδυτών φαίνεται πως προχωράει με γοργούς ρυθμούς, αφού ο πρόεδρος της FIFA φέρεται να έχει θέσει καταληκτική ημερομηνία στις Ομοσπονδίες να αποδεχθούν ή όχι τις εν λόγω αλλαγές.

Πλέον, μέσω επίσημης ενημέρωσης, η FIFA ίδρυσε την θυγατρική της, ονόματι FIFA Forward Enterprise (FFE), που εκτιμάται πως αξίζει περί τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια και μόνο φέτος θα έχει έσοδα 4.2 δισ. από ιδιώτες.

Ο Ινφαντίνο θέλει να πουλήσει μετοχές του Μουντιάλ αλλά και του Μουντιάλ Συλλόγων σε ενδιαφερόμενους επενδυτές, με τις 211 ποδοσφαιρικές Ομοσπονδίες να έχουν τεράστιο οικονομικό όφελος (εφόσον δεχθούν). Συγκεκριμένα, από τα περίπου 8 εκατ. δολάρια που λαμβάνουν (η κάθε μια) ανά τετραετία, το ποσό αυτό πρόκειται να ξεπεράσει τα 76 εκατ.!

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της FIFA υπόσχεται:

20 εκατομμύρια δολάρια την περίοδο 2027-2030

22 εκατομμύρια δολάρια την περίοδο 2031-2034

24 εκατομμύρια δολάρια την περίοδο 2035-2038

Σε αυτά μπορούν να προστεθούν ακόμη 20 εκατ. δολάρια (εφάπαξ) για υποδομές, και έτσι το συνολικό ποσό πραγματικά «εκτοξεύεται». Μάλιστα, σύμφωνα με τους Times, ο Ινφαντίνο έχει ορίσει ως τελική ημερομηνία απαντήσεων τις 19 Σεπτεμβρίου.

Αν οι Ομοσπονδίες δεχθούν, τότε το οικονομικό όφελος μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα περιοριστεί στα 2.7 δισεκατομμύρια και φυσικά δεν θα υπάρξει εμπορική εκμετάλλευση στο σημείο που οραματίζεται ο πρόεδρος της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.