Η Μύκονος, τα 25 εκατ. και το δύσκολο restart του Μαντσίνι!

Ο Μαντσίνι επιστρέφει στην Ιταλία, με το παρελθόν της Μυκόνου, της αιφνίδιας παραίτησης και του χρυσού συμβολαίου της Σαουδικής Αραβίας να προκαλεί ακόμη συζητήσεις.

Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι επιστρέφει εκεί όπου έζησε τη μεγαλύτερη στιγμή της προπονητικής του καριέρας, αλλά και από εκεί όπου έφυγε αφήνοντας πίσω του έντονες αντιδράσεις. Ο άνθρωπος που οδήγησε την Ιταλία στην κορυφή της Ευρώπης το 2021, στο θρυλικό βράδυ του Γουέμπλεϊ, καλείται ξανά να αναλάβει τη «σκουάντρα ατζούρα» και να την οδηγήσει σε μια νέα εποχή. Όμως η επιστροφή του συνοδεύεται από ένα δύσκολο παρελθόν: την αιφνίδια παραίτηση από τη Μύκονο, λίγες εβδομάδες πριν από κρίσιμα παιχνίδια, και την αμέσως επόμενη συμφωνία του με τη Σαουδική Αραβία των 25 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Είναι ο κατάλληλος; Πώς είχε αποχωρήσει την τελευταία φορά από τους Ατζούρι;

Ήταν Αύγουστος του 2023. Η Ιταλία ετοιμαζόταν για μια κρίσιμη καμπή στην πορεία της προς το Euro 2024 και κανείς δεν περίμενε ότι η μεγαλύτερη ανατροπή θα ερχόταν όχι από έναν αγωνιστικό χώρο, αλλά από email που έφτασε από τη Μύκονο. Από το ελληνικό νησί, όπου βρισκόταν για διακοπές, ο Ρομπέρτο Μαντσίνι έστειλε στην ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία την επίσημη παραίτησή του. Μια απόφαση που προκάλεσε σοκ. Από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Γκαμπριέλε Γκραβίνα, μέχρι τον τελευταίο φίλαθλο της «σκουάντρα ατζούρα», η απογοήτευση ήταν έντονη τα ερωτήματα πολλά.

Μόλις δύο χρόνια νωρίτερα, ο ίδιος άνθρωπος είχε οδηγήσει την Ιταλία σε μία από τις μεγαλύτερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της. Στο Γουέμπλεϊ, απέναντι στην Αγγλία, ο Μαντσίνι είχε χαρίσει στους «ατζούρι» το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, επαναφέροντας την εθνική ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης και δημιουργώντας την αίσθηση πως είχε χτιστεί ένα νέο ποδοσφαιρικό οικοδόμημα.

Όμως, μέσα σε λίγους μήνες, η εικόνα είχε αλλάξει. Η ομάδα δεν έπειθε, τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα και η σχέση ανάμεσα στον προπονητή και την ομοσπονδία είχε αρχίσει να παρουσιάζει ρωγμές. Ο Γκραβίνα, πάντως, ήταν ο άνθρωπος που είχε στηρίξει τον Μαντσίνι ακόμη και μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, όταν η Ιταλία είχε χάσει την πρόκριση από τη Βόρεια Μακεδονία.

Η παραίτηση, ωστόσο, ήρθε με τρόπο που άφησε έντονο αποτύπωμα. Το προηγούμενο βράδυ οι δύο άνδρες είχαν μιλήσει για τα προβλήματα που υπήρχαν, χωρίς όμως να γίνει αναφορά σε αποχώρηση. Λίγες ώρες αργότερα, η επιστολή παραίτησης έφτασε από τη Μύκονο. Η συγκυρία έκανε την απόφαση ακόμη πιο δύσκολη να γίνει αποδεκτή. Σε λιγότερο από έναν μήνα η Ιταλία είχε μπροστά της δύο κρίσιμες αναμετρήσεις, απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία και την Ουκρανία, που θα έκριναν σε μεγάλο βαθμό την πρόκρισή της στο Euro 2024. Η Εθνική βρισκόταν ήδη σε πίεση και η ξαφνική αποχώρηση του προπονητή της δημιούργησε ένα νέο κύμα αβεβαιότητας.

Λίγες ημέρες αργότερα, η εξήγηση για το επόμενο βήμα του Μαντσίνι έγινε ξεκάθαρη. Στις 28 Αυγούστου υπέγραψε συμβόλαιο με τη Σαουδική Αραβία, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της χώρας έναντι ενός συμβολαίου που, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, άγγιζε τα 25 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Επισήμως, ο Μαντσίνι είχε μιλήσει για διαφωνίες σχετικά με τη στελέχωση του τεχνικού του επιτελείου.

Για πολλούς, όμως, η οικονομική πρόταση της Σαουδικής Αραβίας ήταν ο πραγματικός καταλύτης. Η εικόνα ενός προπονητή που λίγες ημέρες νωρίτερα βρισκόταν σε διακοπές στη Μύκονο και στη συνέχεια αποχωρούσε από την Εθνική για ένα ιστορικό συμβόλαιο στη Μέση Ανατολή έμεινε χαραγμένη στη μνήμη των Ιταλών φιλάθλων.

Ο Μαντσίνι ζήτησε συγγνώμη για τον τρόπο της αποχώρησής του, όμως η σχέση με μεγάλο μέρος του κόσμου δεν αποκαταστάθηκε πλήρως. Γιατί στην Ιταλία η Εθνική ομάδα δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως μια ποδοσφαιρική ομάδα. Είναι σύμβολο, είναι ταυτότητα, είναι μια φανέλα που απαιτεί αφοσίωση.

Και κάπου εκεί βρίσκεται το μεγάλο ερώτημα: μπορεί ένας προπονητής που έγραψε ιστορία με την Ιταλία, αλλά ταυτόχρονα πλήγωσε το κοινό με τον τρόπο που αποχώρησε, να είναι ξανά ο άνθρωπος που θα οδηγήσει τους Ατζούρι στην επόμενη ημέρα; Για τον Μαντσίνι, η απάντηση ίσως κρίνεται στο γήπεδο. Για τους Ιταλούς φιλάθλους, όμως, εκείνο το καλοκαίρι του 2023 και το μήνυμα που έφτασε από τη Μύκονο παραμένουν μια δύσκολη ανάμνηση.