Σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα, οι Μπονούτσι, Μακαρόνε και Γκαλιάρντι θα βρίσκονται στο πλευρό του Ρομπέρτο Μαντσίνι στον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας.

Νέα εποχή, νέα πρόσωπα στον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας! Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι -όπως όλα δείχνουν- θα είναι ο επόμενος... αρχιτέκτονας της Σκουάντρα Ατζούρα και ο Νικολό Σκίρα αποκάλυψε ποιους αναμένεται να έχει δίπλα του ο έμπειρος τεχνικός.

Το τεχνικό τιμ των τετράκις Πρωταθλητών Κόσμου θα απαρτίζεται από τους Μάσιμο Μακαρόνε, Αντόνιο Γκαλιάρντι και Λεονάρντο Μπονούτσι. Ακόμη, ο Μάρκο Ροκάτι θα είναι ο νέος προπονητής τερματοφυλάκων.

Ο Μακαρόνε ως παίκτης πέρασε από Σιένα, Μπολόνια και Σαμπντόρια, μεταξύ άλλων, ως ποδοσφαιριστής, ενώ ως κόουτς είχε θητεία σε Γκιβιμπόργκο και Πιατσέντζα. Ο Γκαλιάρντι από το 2010 έως το 2022 ήταν αναλυτής της Εθνικής Ιταλίας, ενώ ανέλαβε και χρέη τεχνικού διευθυντή σε Γιουβέντους, Καραγκιουμρούκ και στη Σαουδική Αραβία. Πέρασε επίσης ως βοηθός προπονητής από Πάρμα και Εθνική Ιράν.

Ο Μπονούτσι είχε μεγάλη καριέρα ως παίκτης σε Γιουβέντους, Μίλαν, Ουνιόν Βερολίνου, Φενέρμπαχτσε και στο εθνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Από το 2024 είναι στην U20 των Ιταλών.

Ο Μάρκο Ροκάτι είχε πλούσια καριέρα ως γκολκίπερ σε Φορλί, Έμπολι και Νταντί. Από το 2019 είναι προπονητής τερματοφυλάκων με θητείες σε Σπαλ, Νάπολι, U15 και U20 Εθνική Ιταλίας, Σαουδική Αραβία και Αλ Σαντ.