Μουντιάλ 2026: Ο διαιτητής του τελικού, Σλάβκο Βίντσιτς αποσύρθηκε
Το τελευταίο παιχνίδι που σφύριξε στην καριέρα του ο Σλάβκο Βίντσιτς έμελλε να είναι ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου την περασμένη Κυριακή (19/7).
Ο Σλοβένος ρέφερι που ήταν ο πρώτος διαιτητής του μεγάλου αγώνα της Ισπανίας με την Αργεντινή (1-0 παράταση), έβαλε τέλος σε μια διεθνή πορεία 16 ετών στη διαιτησία, όπως γνωστοποιήθηκε από μεγάλα διεθνή ΜΜΕ.
Ξεκίνησε την πορεία του στο χώρο στις αρχές του 2000 και δέκα χρόνια μετά έγινε διεθνής, ενώ από το 2020 μέχρι φέτος πήρε μέρος (σσ ως ρέφερι) σε δυο Euro και ισάριθμα Μουντιάλ. Ήταν επίσης διαιτητής στον τελικό του Europa League το 2022 ανάμεσα σε Άιντραχτ Φρανκφούρτης και Ρέιντζερς, καθώς και σε εκείνον του Champions League το 2024, όταν η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με 2-0 την Ντόρτμουντ.
🚨JUST IN: The referee who officiated the 2026 World Cup final has just announced his retirement— Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 27, 2026
The Slovenian Football Association has confirmed Slavko Vinčić has formally ended his career pic.twitter.com/WuZ8qlqVlJ
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