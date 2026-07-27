Ο Σλάβκο Βίντσιτς αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, έχοντας ως τελευταίο ματς που σφύριξε τον τελικό του Μουντιάλ.

Το τελευταίο παιχνίδι που σφύριξε στην καριέρα του ο Σλάβκο Βίντσιτς έμελλε να είναι ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου την περασμένη Κυριακή (19/7).

Ο Σλοβένος ρέφερι που ήταν ο πρώτος διαιτητής του μεγάλου αγώνα της Ισπανίας με την Αργεντινή (1-0 παράταση), έβαλε τέλος σε μια διεθνή πορεία 16 ετών στη διαιτησία, όπως γνωστοποιήθηκε από μεγάλα διεθνή ΜΜΕ.

Ξεκίνησε την πορεία του στο χώρο στις αρχές του 2000 και δέκα χρόνια μετά έγινε διεθνής, ενώ από το 2020 μέχρι φέτος πήρε μέρος (σσ ως ρέφερι) σε δυο Euro και ισάριθμα Μουντιάλ. Ήταν επίσης διαιτητής στον τελικό του Europa League το 2022 ανάμεσα σε Άιντραχτ Φρανκφούρτης και Ρέιντζερς, καθώς και σε εκείνον του Champions League το 2024, όταν η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με 2-0 την Ντόρτμουντ.