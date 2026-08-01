Η Εθνική Νεανίδων πραγματοποίησε μία άψογη εμφάνιση κόντρα στη Βόρεια Μακεδονία και επικράτησε με 72-43.

Η Εθνική Νεανίδων ζευγάρωσε τις νίκες της στο EuroBasket U18 Β’ Κατηγορίας που φιλοξενείται στην Τούλτσεα με το 73-42 επί της Βόρειας Μακεδονίας. Αύριο (2/8, 18.30) θα αναμετρηθεί με την Σλοβακία.

Η ελληνική ομάδα άρχισε να βρίσκει το ρυθμό της στο παιχνίδι μετά από το πρώτο δίλεπτο. Πάτησε πιο σταθερά στο παρκέ με το 6-4 (1’’53’’) να γίνεται 6-12 (6’) με την Κακαρά να συμβάλλει ουσιαστικά επιθετικά. Υφαντοπούλου και Προδρομίδη συνέχισαν για το 8-16 (7’14’’). Οι τυπικά γηπεδούχες προσπάθησαν να ανατρέψουν την εικόνα (12-16, 8’20’’), αλλά η δεύτερη περίοδος είχε… γαλανόλευκες αποχρώσεις. Η Χλιαουτάκη οδήγησε στο +11 (13-24, 11’25’’), η Σαμαντά έκανε δύσκολη τη ζωή των αντιπάλων της με συνεχή κλεψίματα με την Καμπάκα να στέλνει την διαφορά στο +20 (20-40) με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Η Ελλάδα μετρούσε 13 κλεψίματα στο εικοσάλεπτο, αναγκάζοντας τις αντίπαλές της σε 19 λάθη (πήρε 23 πόντους από αυτά), έχοντας υποπέσει σε μόλις πέντε η ίδια.

Η Φουστέρη με την έναρξη της τρίτης περιόδου ευστόχησε για το 21-43 (20’40’’) με την απόσταση να μειώνεται (31-46, 26’30’’). Η Τσιανάκα σταμάτησε το αντίπαλο σερί (31-48, 28’10’’) με τις Τουμπανιάρη – Κακαρά να οδηγούν και πάλι στο +20 (31-51, 29’25”). Η ελληνική ομάδα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό με την Κακαρά να στέλνει την διαφορά και πάνω από τους 30 πόντους (37-69, 37’22”) με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται με το τελικό 42-73.

Διαιτητές: Τόμιτς (Κροατία), Μάρτινς (Πορτογαλία), Τιιντόρ (Εσθονία)

Δεκάλεπτα: 13-19, 20-40, 31-51, 42-73

Ελλάδα (Μασλαρινός): Κακκαρά 20 (3), Φουστέρη 16 (3), Προδρομίδη 5, Χλιαουτάκη 6, Τσιανάκα 5, Βίγκα, Υφαντοπούλου 13 (2), Τουμπανιάρη 4, Καμπάκα 2, Σαμαντά 2, Καβελίδη

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Δ’ Ομίλου

Παρασκευή 31/7/2026

18.30 Δανία-Βόρεια Μακεδονία 73-60

21.00 Ελλάδα-Μεγάλη Βρετανία 68-63

Σάββατο 1/8/2026

21.00 Σλοβακία-Δανία 74-63

21.00 Βόρεα Μακεδονία-Ελλάδα 42-73

Κυριακή 2/8/2026

18.30 Ελλάδα-Σλοβακία

21.00 Μεγάλη Βρετανία-Βόρεια Μακεδονία

Τρίτη 4/8/202

21.00 Δανία-Ελλάδα

21.00 Σλοβακία-Μεγάλη Βρετανία

Τετάρτη 5/8/2026

16.00 Βόρεια Μακεδονία-Σλοβακία

21.00 Μεγάλη Βρετανία-Δανία