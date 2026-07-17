Ο Σλοβένος Σλάβκο Βίντσιτς επιλέχθηκε από τη FIFA για να σφυρίξει τον τελικό του Μουντιάλ και ξέσπασε σε λυγμούς.

Σχεδόν δυο ημέρες έμειναν για τον μεγάλο τελικό του φετινού Μουντιάλ, καθώς την Κυριακή (19/7) στις 22:00 το βράδυ, Ισπανία και Αργεντινή θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο.

Η Ρόχα θέλει να το κατακτήσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 2010, ενώ η Αλμπισελέστε να γίνει η δεύτερη χώρα που κάνει το back to back, έπειτα από τις Ιταλία (1934, 1938) και Βραζιλία (1958, 1962).

Στο πλαίσιο αυτό η FIFA ανακοίνωσε μέσω ενός πολύ όμορφου και συγκινητικού βίντεο τον άνθρωπο που επέλεξε για να διευθύνει αυτό το ιστορικό παιχνίδι. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία όρισε τον Σλοβένο Σλάβκο Βίντσιτς για το παιχνίδι, με τον ίδιο να ξεσπά σε λυγμούς μετά τη σχετική ανακοίνωση.

Βοηθοί του ορίστηκαν οι επίσης Σλοβένοι, Τόμας Κλάτσνικ και Άνταζ Κόβατσιτς, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Αντχάμ Μαχαντμέ από την Ιορδανία.