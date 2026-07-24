Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε επέκρινε τη στάση των Αργεντίνων, οι οποίοι έχασαν την ψυχραιμία τους μετά την νίκη της Ισπανίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Λίγες ημέρες αφότου κόπασαν οι πανηγυρισμοί, ο προπονητής της Ισπανίας, Λουίς Ντε λα Φουέντε, παραχώρησε μια συνέντευξη στο τηλεοπτικό κανάλι TVE για να αναλύσει με ψυχραιμία την κατάκτηση του δεύτερου αστεριού της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο τεχνικός της Ρόχα δεν άφησε αναπάντητες τις έντονες αντιδράσεις των Αργεντινών παικτών, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, τις οποίες χαρακτήρισε μάλιστα «απαράδεκτες».

Μέσα στην ευφορία των εορτασμών, ο 65χρόνος προπονητής δεν είχε προσέξει τους καβγάδες, αλλά βλέποντας αργότερα τα επίμαχα στιγμιότυπα δεν δίστασε να καταδικάσει τη συμπεριφορά των παικτών του Λιονέλ Σκαλόνι.

«Εκείνη τη στιγμή, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, γιόρταζα. Σε κάθε περίπτωση, είναι κάτι απαράδεκτο, δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Θέλω να τονίσω τη συμπεριφορά μας απέναντι σε αυτό το είδος επιθετικότητας και πρόκλησης».

«Παίκτες αυτού του επιπέδου, που έχουν έναν σπουδαίο προπονητή (τον Λιονέλ Σκαλόνι), ο οποίος πρέπει να το πήρε τόσο σκληρά όσο εμείς βλέποντας αυτές τις αντιδράσεις... Είναι απαράδεκτο».

Στη συνέχεια, ο Ντε Λα Φουέντε επαίνεσε τη στάση των παικτών του, τονίζοντας πως: «Θέλω να τονίσω τη συμπεριφορά μας απέναντι σε αυτό το είδος επιθετικότητας και πρόκλησης. Οι παίκτες μας διατήρησαν πάντα την ψυχραιμία και την ψυχραιμία τους, σαν αληθινοί αθλητές».

🗣️ "En el momento no me di cuenta, pero es intolerable e inadmisible en futbolistas de esa dimensión"



🇪🇸🇦🇷 Luis de la Fuente habla en el Telediario sobre la tangana al final del partido entre España y Argentina. pic.twitter.com/0Rv2a9aXg5 — Teledeporte (@teledeporte) July 23, 2026

Για την ιστορία τα επικριτικά αυτά σχόλια του προπονητή αφορούσαν κυρίως το περιστατικό που ξεκίνησαν οι Ναουέλ Μολίνα και Λεάντρο Παρέδες. Πικραμένοι από την ήττα, οι δύο παίκτες της Αλμπισελέστε συγκρούστηκαν με τους Ρόδρι, Γκάβι και Έρικ Γκαρσία, με τον αρχηγό της Μπόκα να αρπάζει τον Γκαρσία από τον λαιμό στο αποκορύφωμα της έντασης. Παράλληλα, υπήρξε ένας ακόμη καβγάς μεταξύ του Ντάνι Όλμο και του Ρομπέρτο ​​Αγιάλα, με τον τελευταίο να έχει ήδη ζητήσει δημόσια συγγνώμη για το περιστατικό.