O Ατζούν Ιλιτσαλί και η σύζυγός του είχαν λεκτική αντιπαράθεση με άλλους φιλάθλους στον τελικό του Μουντιάλ Ισπανία - Αργεντινή.

Ανάμεσα στους θεατές που παρακολούθησαν στη Νέα Υόρκη τον τελικό του Μουντιάλ μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής, που βρήκε νικητές τους Ίβηρες, ήταν και ο Ατζούν Ιλιτσαλί με τη σύζυγό Κάγκλα Αλτούνκαγια.

Ο γνωστός Τούρκος επιχειρηματίας και παραγωγός μεταξύ άλλων του Survivor παρακολουθούσε όρθιος τον τελικό με τη σύντροφό του.

Το ίδιο κι άλλοι φίλαθλοι. Ορισμένοι, όμως, κάθονταν στις θέσεις τους και ζήτησαν από τον Ατζούν και τη σύζυγό του να κάνουν το ίδιο.

Η Αλτούνκαγια, ωστόσο, η οποία φορούσε φανέλα της Αργεντινής, αντέδρασε και είχε λεκτική αντιπαράθεση με μία άλλη φίλαθλο. Ο Ατζούν επιχείρησε να την ηρεμήσει και συνέχισαν να βλέπουν όρθιοι τον αγώνα.

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👀 Acun Ilıcalı ve eşi Çağla Altunkaya, Arjantin - İspanya maçında Arjantinli taraftarlarla maçı ayakta izledikleri için kavga etti.



🔸️Acun Ilıcalı, oldukça sinirlenen eşini sakinleştirmek için zor anlar yaşadı. pic.twitter.com/tRP05nB0ER July 22, 2026



