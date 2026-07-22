Δείτε όσα ειπώθηκαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον τελικό με την Ισπανία στα αποδυτήρια της Αργεντινής.

Η Αργεντινή έφτασε κοντά στο back to back αλλά η ανώτερη Ισπανία την άφησε με την όρεξη, κατακτώντας εκείνη τον τίτλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Νιου Τζέρσι. Με τις μέρες να περνούν, ολοένα και περισσότερα παρασκήνια έρχονται στο φως της δημοσιότητας και μερικά εξ αυτών, αφορούν τα όσα ειπώθηκαν στα αποδυτήρια των ηττημένων.

Όπως αναφέρει η Ole, ο Λιονέλ Μέσι, μάλλον αναμενόμενα, έδωσε έναν συγκινητικό λόγο πριν εκείνος και οι συμπαίκτες του βγουν από τα αποδυτήρια, με τα αμέσως επόμενα λόγια του να... συλλαμβάνονται και από την τηλεοπτικό φακό. «Πάμε παιδιά, ηρεμήστε, Το βασικό είναι να είμαστε ήρεμοι, ξεχάστε τα όλα, ας παίξουμε, ας είμαστε συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι μας», ανέφερε ο 39χρονος σταρ πριν η Αλμπισελέστε κάνει την εμφάνισή της στον αγωνιστικό χώρο.

Λίγο αργότερα, με την ανάπαυλα να κρατά κοντά μισή ώρα, υπήρχε χρόνος ανασύνταξης μετά το 0-0 του πρώτου ημιχρόνου. Και αφότου το επιτελείο του Λιονέλ Σκαλόνι φρόντισε να εξηγήσει στους παίκτες του τι λάθη είχαν παρατηρηθεί, τον λόγο πήρε ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. «Πάμε με καρδιά, παιδιά, παίζουμε προς τα μπροστά, όχι πίσω. Μπροστά, με μεγαλύτερο πάθος από εκείνους. Μπροστά, οι δειλοί παίζουν προς τα πίσω. Τρεις πάσες και βρίσκουμε τον Λίο, ξεκινάμε από πίσω. Πάμε, είμαστε πιο ζωντανοί από ποτέ», ανέφερε ο έμπειρος τερματοφύλακας, με τον Μέσι να προσθέτει «πάμε, με προσωπικότητα, πάντα την είχαμε, δεν θα έχουμε τώρα; Πάμε να παίξουμε».

Εντέλει, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές δεν κατάφεραν να υπερκεράσουν το εμπόδιο των Ισπανών και το φινάλε τους βρήκε με τα ασημένια μετάλλια στο στήθος και δάκρυα στα μάτια. Η Ole επισημαίνει ότι οι γυρισμένες πλάτες στους νικητές δεν είχαν να κάνουν με ασέβεια προς εκείνους, αλλά με το γεγονός ότι ο βουρκωμένος Μέσι έσπευσε να χαιρετήσει τους Αργεντινούς οπαδούς, με τους συμπαίκτες του να τον ακολουθούν και να χειροκροτούν τους συμπατριώτες τους.

Αναμενόμενα, στα αποδυτήρια αμέσως μετά επικρατούσε... νεκρική σιγή, με τον Pulga να αναλαμβάνει για μία ακόμη φορά να μιλήσει και να λέει στους συμπαίκτες του «θέλω απλά να σας ευχαριστήσω για όλα, για αυτές τις 50 ημέρες και για την προσπάθεια. Είμαι περήφανος για αυτήν την ομάδα».