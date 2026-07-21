Ολίσε: Δικαστική διαμάχη με την πρώην σύντροφό του
Διαπρέπει στα γήπεδα, έχει δικαστικά... μπλεξίματα εκτός αυτών! Ο Μάικλ Ολίσε κατηγορείται από την πρώην σύντροφό του ότι δεν πληρώνει τη διατροφή της κόρης τους, που είναι 20 μηνών.
Η 34χρονη Φάτιμα Ζάουνμπρεχερ, που ζει στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας και έχει ρίζες από το Μαρόκο, ήταν η πρώην σύντροφος του Ολίσε και ανέφερε πως γνώρισε τον Γάλλο αστέρα μέσω Instagram, το 2022, όταν ο αθλητής των Τρικολόρ και της Μπάγερν Μονάχου έπαιζε για λογαριασμό της Κρίσταλ Πάλας. Η γερμανική Bild φιλοξένησε τη μαρτυρία της, στην οποία αναφέρει πως η σχέση τους κράτησε δύο χρόνια και οι δύο τους τα... χάλασαν, πριν η ίδια ανακαλύψει πως είναι έγκυος.
Το 20 μηνών κορίτσι ονομάζεται Αλίγια Νουρ, και η πρώην σύντροφος του 24χρονου εξτρέμ ευαγγελίζεται πως είναι κόρη τους. Μάλιστα, η Ζάουνμπρεχερ υποστηρίζει πως ο ελπιδοφόρος παίκτης του παγκοσμίου ποδοσφαίρου πως από τη γέννηση του παιδιού, ο αθλητής δεν έχει επικοινωνήσει μαζί της αλλά μόνο μέσω των δικηγόρων. Οι εκπρόσωποι του Ολίσε αρνούνται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, καθιστώντας σαφές πως ο πελάτης τους δεν αρνήθηκε να γνωρίσει την κόρη του και πως προσπάθησε να λύσει το ζήτημα εξωδικαστικά, όπως προβλέπεται από το γερμανικό νομοθετικό πλαίσιο.
Ακόμα, ισχυρίζονται ότι η η μητέρα του παιδιού ζήτησε από γαλλικό δικαστήριο διατροφή ύψους 60.000 ευρώ μηνιαίως, κάτι που απορρίφθηκε. Για την ώρα, ο παίκτης των Μπλε δεν έχει προχωρήσει σε κάποια δημόσια τοποθέτηση.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: A 34-year old German woman Fatima Zaunbrecher has claimed she has a 20-month old baby, and Michael Olise is the father.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 21, 2026
The woman says she met Olise in 2022 and was in a relationship with him for 2 years. She became pregnant two weeks after their breakup… pic.twitter.com/rc0p4iaA2G
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