Ο Ροντρίγκο Ντε Πολ δημοσίευσε ένα μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα, στο οποίο εξαπέλυσε μία επίθεση προς όλους τους επικριτές της εθνικής ομάδας της Αργεντινής.

Η ήττα της Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 από την Ισπανία έχει επηρεάσει ιδιαίτερα τους παίκτες της Αλμπισελέστε, οι οποίοι σχεδόν 2 24ώρα μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, φαίνεται πως δεν έχουν ξεπεράσει ακόμη την ήττα.

Ένας από τους παίκτες της ομάδας του Λιονέλ Σκαλόνι, που δεν έχει ηρεμήσει είναι ο Ροντρίγκο Ντε Πολ. Ο μέσος της Ατλέτικο Μαδρίτης ανάρτησε το βράδυ της Δευτέρας (20/07) ένα μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram στο οποίο εξαπέλυσε μια καυστική επίθεση προς τους επικριτές της ομάδας του. Επιπλέον, αναφέρθηκε στη δήθεν συνωμοσία υπέρ της Αργεντινής, αλλά και τις πολλαπλές κριτικές που έχει δεχθεί η Αλμπισελέστε σχετικά με το στυλ ποδοσφαίρου που παίζει.

Αναλυτικά η δήλωση του Ντε Πολ:

«Ο μεγαλύτερος πόνος είναι επειδή δεν μπορούσαμε να φέρουμε πίσω το Παγκόσμιο Κύπελλο στη χώρα μας, επειδή αν υπάρχει κάποιος που άξιζε να ζήσει ξανά αυτή την αίσθηση, ήσουν εσύ.

Αλλά καθώς οι ώρες περνούν, μας κάνουν να συνειδητοποιήσουμε ότι η ταυτότητα που έχεις με αυτήν την ομάδα ξεπερνά το τρόπαιο, και αυτό είναι κάτι που θέλω να κρατήσω για να ξεπεράσω αυτή τη στιγμή.

Σήμερα βλέπω πόσοι άνθρωποι περίμεναν αυτό το φθινόπωρο, εγκαθιστώντας αιτίες χωρίς βάση σε όλο το Παγκόσμιο Κύπελλο για να ανακουφίσουν ελαφρώς τους άλλους που δεν μπορούν να ζήσουν αυτό που έζησαν όλοι οι Αργεντίνοι, επειδή τα χαμόγελά μας ενοχλούν, επειδή οι τρόποι μας ενοχλούν. Αλλά αυτό δεν έκανε τίποτα περισσότερο από να επιβεβαιώσει ότι το πάθος και η αγάπη για τη φανέλα μας μπορεί να ξεπεράσει τα πάντα.

Θα με πονάει για πολύ καιρό, αλλά σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, είμαι περήφανος που είμαι ΑΡΓΕΝΤΙΝΟΣ».