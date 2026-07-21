O Εμιλιάνο Μαρτίνες ήταν αρκετά αινιγματικός σε ανάρτησή του στο Instagram αναφορικά με το μέλλον του στην Εθνική Αργεντινής.

Τίτλοι τέλους για τον Εμιλιάνο Μαρτίνες στην Αργεντινή; Ο 33χρονος τερματοφύλακας της Άστον Βίλα αναρωτήθηκε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram εάν ήρθε η ώρα να αποσυρθεί από την Αλμπισελέστε.

Η... παρέα του Μέσι έφτασε για ακόμη μια φορά στον τελικό της κορυφαίας γιορτής του ποδοσφαίρου, αλλά δεν κατάφερε να διατηρήσει τα σκήπτρα. Η ομάδα του Σκαλόνι ηττήθηκε με 1-0 στην παράταση από την Ισπανία και δεν κατέκτησε το δεύτερο διαδοχικό και το τέταρτο συνολικά Μουντιάλ της ιστορίας της.

Ο «Ντίμπου» φάνηκε να έχει δεύτερες σκέψεις σχετικά με το μέλλον του στο εθνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, τις οποίες μοιράστηκε μέσω των social media. Ο έμπειρος πορτιέρε είχε 11 αποκρούσεις στον τελικό και αναδείχθηκε ο καλύτερος παίκτης της χώρας του στο εν λόγω παιχνίδι. Είναι ο βασικός γκολκίπερ της Ασημένιας από το 2021 με 67 συμμετοχές συνολικά και συνέβαλε τα μέγιστα στην κατάκτηση του 2022 στο Κατάρ.

Στην ανάρτησή του, έγραψε ότι ονειρευόταν να φέρει ξανά το τρόπαιο στην πατρίδα και να ξαναγράψει ιστορία με τη φανέλα της Αργεντινής. Τόνισε πως ο πόνος είναι δύσκολο να εξηγηθεί και αναρωτήθηκε εάν ήρθε η ώρα να κάνει στην άκρη.