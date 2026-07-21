Ο μοιραίος πρωταγωνιστής του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Έντσο Φερνάντες, «έσπασε» την σιωπή του, λίγα 24ώρα μετά την ήττα της Αργεντινής.

Μετά τον Ροντρίγκο ντε Πολ και ο Έντσο Φερνάντες αποφάσισε να «σπάσει» τη σιωπή του, λίγες ώρες μόλις από την ολοκλήρωση του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τον οποίο η Αργεντινή έχασε με 1-0 στην παράταση από την Ισπανία.

Ο μοιραίος της βραδιάς για την Αλμπισελέστε ήταν ο Έντσο Φερνάντες, ο οποίος δέχθηκε κόκκινη κάρτα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων της κανονικής διάρκειας και ανάγκασε την ομάδα του να αγωνιστεί με παίκτη λιγότερο καθ΄όλη τη διάρκεια του έξτρα χρόνου.

Ο μέσος της Τσέλσι το βράδυ της Δευτέρας (20/07) ανάρτησε ένα μακροσκελές μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου τόνισε το πόσο μεγάλη τιμή νιώθει εκπροσωπώντας τη χώρα, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε όλους τους φιλάθλους της Αργεντινής για τη στήριξη που παρέχουν τόσο στον ίδιο όσο και στους συμπαίκτες του.

Αναλυτικά η δήλωση του Έντσο Φερνάντες:

«Με την πάροδο του χρόνου, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει κάτι πολύ πιο σημαντικό από ένα αποτέλεσμα.

Εδώ και χρόνια, αυτή η ομάδα αποτελεί πρότυπο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μας διδάσκει ότι ο αγώνας δεν είναι μόνο η νίκη, αλλά το να δίνεις τα πάντα για τη φανέλα και να μην τα παρατάς ποτέ.

Να είσαι μέλος αυτής της ομάδας που πάντα έδινε το παρόν, που αγωνιζόταν με όλες τις δυνάμεις της και που υπερασπιζόταν αυτά τα χρώματα με υπερηφάνεια, ταπεινότητα και αφοσίωση.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Αργεντινούς οπαδούς. Σας ευχαριστώ που είστε πάντα δίπλα μας, που μας συνοδεύετε σε κάθε αγώνα, για την αγάπη σας, για την άνευ όρων υποστήριξή σας και για το ότι μας κάνετε να νιώθουμε σαν να παίζουμε στην έδρα μας, οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε στον κόσμο.

Το να φοράω τη φανέλα της χώρας μου είναι η μεγαλύτερη τιμή της καριέρας μου και θα συνεχίσω να δίνω τα πάντα κάθε φορά που θα μου ανατεθεί να την υπερασπιστώ».