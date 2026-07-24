Ο Λεάντρο Παρέδες αναφέρθηκε στον Λιονέλ Μέσι και αποκάλυψε πως πιθανότατα έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με την Αργεντινή.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 πέρασε στην ιστορία, η Ισπανία κατέκτησε το τρόπαιο νικώντας με 1-0 την Αργεντινή και όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης συγκινήθηκε στα πλάνα του δακρυσμένου Λιονέλ Μέσι.

Ο Pulga πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό τουρνουά με 8 γκολ, 4 ασίστ και πολλές πρωτιές σε κατηγορίες όπως οι ντρίμπλες, ωστόσο δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του, για αυτό που πολλοί θεωρούν ως κύκνειο άσμα του με την Αλμπισελέστε.

Παρότι ο ίδιος δεν έχει ανακοινώσει κάτι επίσημα, τη θεωρία αυτή ήρθε να υποστηρίξει με δηλώσεις του ο Λεάντρο Παρέδες. Ο μέσος της Μπόκα Τζούνιορς ανέφερε στους δημοσιογράφους πως ο Μέσι πιθανότατα έδωσε τον τελευταίο του αγώνα με την Αργεντινή, προκαλώντας παγκόσμια συγκίνηση.

«Νομίζω ότι ο Μέσι πήρε την απόφαση πως ο τελικός του Μουντιάλ ήταν το τελευταίο του παιχνίδι με την Εθνική ομάδα».