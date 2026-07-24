Μέσι: Έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με την Αργεντινή, σύμφωνα με τον Παρέδες (vid)
Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 πέρασε στην ιστορία, η Ισπανία κατέκτησε το τρόπαιο νικώντας με 1-0 την Αργεντινή και όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης συγκινήθηκε στα πλάνα του δακρυσμένου Λιονέλ Μέσι.
Ο Pulga πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό τουρνουά με 8 γκολ, 4 ασίστ και πολλές πρωτιές σε κατηγορίες όπως οι ντρίμπλες, ωστόσο δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του, για αυτό που πολλοί θεωρούν ως κύκνειο άσμα του με την Αλμπισελέστε.
Παρότι ο ίδιος δεν έχει ανακοινώσει κάτι επίσημα, τη θεωρία αυτή ήρθε να υποστηρίξει με δηλώσεις του ο Λεάντρο Παρέδες. Ο μέσος της Μπόκα Τζούνιορς ανέφερε στους δημοσιογράφους πως ο Μέσι πιθανότατα έδωσε τον τελευταίο του αγώνα με την Αργεντινή, προκαλώντας παγκόσμια συγκίνηση.
«Νομίζω ότι ο Μέσι πήρε την απόφαση πως ο τελικός του Μουντιάλ ήταν το τελευταίο του παιχνίδι με την Εθνική ομάδα».
🚨🗣️ Leandro Paredes:— MessiXtra (@MessiXtraHQ) July 24, 2026
"I think Messi has made the decision that the FIFA WC Final will be his last game with the national team."pic.twitter.com/b8iyxySzxZ
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