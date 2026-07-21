Δείτε τα καλύτερα γκολ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 που μόλις τελείωσε.

Το Παγκοσμίο Κύπελλο του 2026 τελείωσε, με την Ισπανία να ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά το 2010, επικρατώντας με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν για πρώτη φορά 48 ομάδες και όπως ήταν αναμενόμενο τα παιχνίδια αυξήθηκαν. Αναλυτικότερα σε διάστημα σχεδον 40 ημερών (11 Ιουνίου με 19 Ιουλίου) διεξήχθησαν 104 παιχνίδια, ενώ παράλληλα σημειώθηκαν 308 γκολ, δηλαδή 2,96 ανά παιχνίδι. Η προηγούμενη κορυφαία επίδοση ήταν στο τουρνουά του Κατάρ το 2022, όπου είχαν μπει 172 γκολ.

Μερικά από αυτά τα 172 γκολ ήταν σπάνιας ομόρφιας, όπως για παράδειγμα αυτό που πέτυχε ο Χάαλαντ απέναντι στη Βραζιλία, ο Κέιν κόντρα στον Κονγκό, ο Σαϊμπάρι με τη Σκωτία και φυσικά η «βολίδα» του Φερνάντες στον αγώνα με την Αγγλία που έστειλε την Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ.

Απολαύστε αυτά και άλλα εξίσου όμορφα γκολ που σημειώθηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής μέσα από ένα μικρό τρίλεπτο βιντεάκι.