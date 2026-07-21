Ο δεύτερος υψηλότερος μέσος όρος προσέλευσης κατεγράφη στα γήπεδα ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά στο Μουντιάλ 2026.

Το Μουντιάλ 2026 έφτασε στο τέλος με την Ισπανία να κατακτά τον δεύτερο παγκόσμιο στην ιστορία της μετά τον θρίαμβο του 2010. Η Ρόχα ήταν ανώτερη σε όλο το τουρνουά που είδε τις εξέδρες να γεμίζουν! Καθώς η διοργάνωση σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά κατέγραψε τη μεγαλύτερη συνολική προσέλευση στην ιστορία του θεσμού.

Συνολικά, 6.810.966 φίλαθλοι παρακολούθησαν από κοντά τους 104 αγώνες του τουρνουά, αριθμός που αποτελεί νέο ρεκόρ. Ο μέσος όρος έφτασε τους 65.490 θεατές ανά παιχνίδι, επίδοση που κατατάσσει το Μουντιάλ του 2026 στη δεύτερη θέση όλων των εποχών. Πάνω από τη φετινή διοργάνωση παραμένει μόνο το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994 πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τότε, οι 52 αγώνες συγκέντρωσαν κατά μέσο όρο 68.991 θεατές. Ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το Μουντιάλ της Βραζιλίας το 2014 με 53.592 θεατές ανά αγώνα, ενώ ακολουθούν το Κατάρ το 2022 με 53.191 και η Γερμανία το 2006 με 52.491.

Αξίζει να αναφέρουμε πως το πιο γεμάτο παιχνίδι της φετινής διοργάνωσης έγινε στο ιστορικό «Αζτέκα» στην πρεμιέρα του Μεξικό κόντρα στη Νότιο Αφρική , όπου 80.824 θεατές παρακολούθησαν την αναμέτρηση. Παρόλα αυτά, το απόλυτο ρεκόρ προσέλευσης σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου παραμένει άπιαστο. Καταγράφηκε το 1950 στο «Μαρακανά», όταν 173.850 φίλαθλοι βρέθηκαν στις εξέδρες για το παιχνίδι της Βραζιλίας με την Ουρουγουάη.