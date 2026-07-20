Η Ισπανία κατέκτησε το Μουντιάλ, έφτασε τα 38 συνεχόμενα ματς χωρίς ήττα και επιβεβαίωσε πως η ποδοσφαιρική της φιλοσοφία παραμένει οδηγός επιτυχίας.

Η Ισπανία συνεχίζει να γράφει ιστορία. Με τη νίκη της στον τελικό του Mουντιάλ απέναντι στην Αργεντινή (1-0 στην παράταση), η «Ρόχα» έφτασε τα 38 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς ήττα και κατέρριψε το ρεκόρ αήττητης πορείας σε επίπεδο εθνικών ομάδων από την Ευρώπη ή τη Νότια Αμερική.

Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε ξεπέρασε την επίδοση της Ιταλίας, η οποία είχε μείνει αήττητη σε 37 διαδοχικές αναμετρήσεις από τον Σεπτέμβριο του 2018 έως τον Οκτώβριο του 2021. Μάλιστα, το σερί της «Σκουάντρα Ατζούρα» είχε σταματήσει τότε από την ίδια την Ισπανία, σε μια προαναγγελία της νέας εποχής που είχε ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται.

Η τελευταία ήττα της «Ρόχα» σε κανονική ροή αγώνα είχε σημειωθεί στις 22 Μαρτίου 2024, σε φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Κολομβία, όταν είχε ηττηθεί με 1-0. Από εκείνο το σημείο και μετά, η Ισπανία δεν λύγισε απέναντι σε κανέναν αντίπαλο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα, την αγωνιστική της ωριμότητα και τη συνέπεια που τη χαρακτηρίζουν.

Η μοναδική παρένθεση σε αυτή την εντυπωσιακή πορεία ήταν ο τελικός του Nations League το 2025 απέναντι στην Πορτογαλία. Η Ισπανία δεν ηττήθηκε στην κανονική διάρκεια, καθώς το παιχνίδι ολοκληρώθηκε ισόπαλο 2-2, όμως έχασε στη διαδικασία των πέναλτι με 5-3.

Το νέο ρεκόρ, όμως, αποτελεί μόνο ένα κομμάτι της μεγάλης εικόνας. Η Ισπανία δεν έφτασε στην κορυφή απλώς χάρη στα αποτελέσματα, αλλά επειδή παρέμεινε πιστή σε μια ξεκάθαρη ποδοσφαιρική ταυτότητα. Εδώ και χρόνια, η καλύτερη εκδοχή της εμφανίζεται όταν η μπάλα γίνεται ο απόλυτος πρωταγωνιστής: όταν το παιχνίδι βασίζεται στην κατοχή, στον έλεγχο, στην κυκλοφορία και στην καθαρή ποδοσφαιρική σκέψη.

Μια φιλοσοφία που διδάσκει ότι η φάση ξεκινά από πίσω, ότι η μπάλα χρειάζεται καθαρό μυαλό και όχι φόβο, ότι ο παίκτης πρέπει να σκέφτεται πριν ενεργήσει και ότι το ποδόσφαιρο είναι πρώτα από όλα παιχνίδι συνεργασίας.

Η Ισπανία δεν κατέκτησε μόνο έναν τίτλο. Με το αήττητο σερί των 38 αγώνων και την επιστροφή στην κορυφή του κόσμου, επιβεβαίωσε ότι η επιτυχία της βασίζεται σε έναν συγκεκριμένο τρόπο να αντιλαμβάνεται το ποδόσφαιρο.