Σχεδόν δύο εκατομμύρια Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους της Μαδρίτης για να υποδεχτούν τους πρωταθλητές κόσμου.

Ούτε ένα 24ωρο αφότου κατέκτησαν το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ, οι παίκτες της εθνικής ομάδας της Ισπανίας επαναπατρίστηκαν και εκατομμύρια συμπατριώτες τους (1,8 εκατ. για την ακρίβεια) βγήκαν στους δρόμους για να τους υποδεχτούν!

Οι θριαμβευτές του Λουίς Ντε Λα Φουέντε επισκέφτηκαν αρχικά το Παλάτι της Θαρθουέλα, όπου συναντήθηκαν με τον βασιλιά και τη βασίλισσα της χώρας, ενώ ακολούθως πήγαν σε εκείνο της Μονκλόα, όπου τους περίμενε ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ.

Εν συνεχεία, τα μέλη της Φούρια Ρόχα επιβιβάστηκαν στο ανοιχτό πούλμαν το οποίο τους έβγαλε στους δρόμους της Μαδρίτης, με τελικό προορισμό την πλατεία Θιμπέλες, όπου θα κορυφώνονταν οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Αναμενόμενα, στους δρόμους ακολούθησαν στιγμές αποθέωσης για τους παγκόσμιους πρωταθλητές, με το βαρύτιμο τρόπαιο του Μουντιάλ να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και τους Ισπανούς ποδοσφαιριστές να έχουν στη διάθεσή τους μικρόφωνο αλλά και εξοπλισμό για να παίξουν μουσική.

Με σχεδόν δύο ώρες καθυστέρηση, το πούλμαν έφτασε εντέλει στην πλατεία Θιμπέλες, όπου εν μέσω μιας αποθεωτικής ατμόσφαιρας, οι ποδοσφαιριστές του Ντε Λα Φουέντε ανέβηκαν στην ειδικά διαμορφωμένη σκηνή και... έβαλαν φωτιά στη νύχτα, με τον καθένα να κάνει την εμφάνισή του υπό διαφορετική μουσική υπόκρουση και το πάρτι να ξεκινά όταν βγήκε τελευταίος υπό τους ήχους του Freed From Desire ο αρχηγός, Ρόδρι!

Ακολούθησε η έλευση του Ντε Λα Φουέντε, τον οποίον οι παίκτες του σήκωσαν στον αέρα, πριν ο 65χρονος τεχνικός τραγουδήσει για λίγο και προκαλέσει παροξυσμό στους Ισπανούς που βρίσκονταν στο σημείο.