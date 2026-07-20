Τελικός Μουντιάλ 2026: Έκλαψε ο Λιονέλ Μέσι μετά την ήττα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Λιονέλ Μέσι λύγισε και εθεάθη να κλαίει μετά την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Ο Λιονέλ Μέσι δεν κατάφερε να οδηγήσει την Αργεντινή σε ακόμη ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, με την ανώτερη Ισπανία να λυγίζει την Αλμπισελέστε στην παράταση και να κατακτά τον τίτλο. Το ματς αυτό, ήταν το τελευταίο για τον 39χρονο θρύλο στον θεσμό, με τον ηγέτη των δευτεραθλητών κόσμου να λυγίζει και να διακρίνεται να βάζει τα κλάματα μετά τη λήξη της αναμέτρησης.
@Photo credits: Associated Press
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.