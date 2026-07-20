Ο Λιονέλ Μέσι λύγισε και εθεάθη να κλαίει μετά την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Λιονέλ Μέσι δεν κατάφερε να οδηγήσει την Αργεντινή σε ακόμη ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, με την ανώτερη Ισπανία να λυγίζει την Αλμπισελέστε στην παράταση και να κατακτά τον τίτλο. Το ματς αυτό, ήταν το τελευταίο για τον 39χρονο θρύλο στον θεσμό, με τον ηγέτη των δευτεραθλητών κόσμου να λυγίζει και να διακρίνεται να βάζει τα κλάματα μετά τη λήξη της αναμέτρησης.