Όλα τα γκολ της Παγκόσμιας πρωταθλήτριας Ισπανίας, μετά την κατάκτηση του φετινού Μουντιάλ.

Τι και αν ξεκίνησε με 0-0 απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι; Η Ισπανία κατέκτησε την κορυφή του κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της (η πρώτη το 2010), επικρατώντας 1-0 της Αργεντινής στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, χάρη στο γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση (106').

Η Ρόχα ήταν η κατά τεκμήριο κορυφαία ομάδα του τουρνουά και δικαιολόγησε τον τίτλο του φαβορί που είχε (μαζί και με άλλες χώρες) φτάνοντας μέχρι το τέλος του δρόμου. Συνολικά, σε 8 παιχνίδια σκόραρε 15 φορές, ενώ ο Ουνάι Σιμόν δέχθηκε μόλις ένα (!) γκολ, στον προημιτελικό με το Βέλγιο (2-1).

Δείτε παρακάτω την πορεία και όλα τα γκολ της νέας παγκόσμιας πρωταθλήτριας: