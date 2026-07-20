Μουντιάλ 2026: Όλα τα γκολ της Παγκόσμιας πρωταθλήτριας Ισπανίας (vid)
Τι και αν ξεκίνησε με 0-0 απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι; Η Ισπανία κατέκτησε την κορυφή του κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της (η πρώτη το 2010), επικρατώντας 1-0 της Αργεντινής στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, χάρη στο γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση (106').
Η Ρόχα ήταν η κατά τεκμήριο κορυφαία ομάδα του τουρνουά και δικαιολόγησε τον τίτλο του φαβορί που είχε (μαζί και με άλλες χώρες) φτάνοντας μέχρι το τέλος του δρόμου. Συνολικά, σε 8 παιχνίδια σκόραρε 15 φορές, ενώ ο Ουνάι Σιμόν δέχθηκε μόλις ένα (!) γκολ, στον προημιτελικό με το Βέλγιο (2-1).
Δείτε παρακάτω την πορεία και όλα τα γκολ της νέας παγκόσμιας πρωταθλήτριας:
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