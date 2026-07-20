Η Ισπανία κατέκτησε το Μουντιάλ και ο Λαμίν Γιαμάλ δεν παρέλειψε να παρηγορήσει τον Λιονέλ Μέσι μετά το φινάλε του τελικού.

Η Ισπανία είναι η νέα Παγκόσμια πρωταθλήτρια από τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/7), αφού επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση και της πήρε τα σκήπτρα, με τον Λιονέλ Μέσι να δίνει την τελευταία του παράσταση στην παγκόσμια ποδοσφαιρική σκηνή.

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο Pulga δεν θα αγωνιστεί ξανά σε Μουντιάλ, με τον ίδιο μετά το φινάλε της αναμέτρησης να κάθεται απογοητευμένος στο χορτάρι του MetLife Stadium, αναλογιζόμενος τόσο την ήττα όσο και το δικό του φινάλε.

Αυτή την εικόνα είδε ο Λαμίν Γιαμάλ, που σε μια σπουδαία και γεμάτη νόημα κίνηση, έσπευσε να παρηγορήσει τον 39χρονο μάγο. Ο 19χρονος σταρ της Ρόχα κατευθύνθηκε προς τον Μέσι και τον αγκάλιασε, σε μια στιγμή που για πολλούς είναι η παράδοση της... σκυτάλης.