Στο στόχαστρο του κόσμου που βρέθηκε στον τελικό του Μουντιάλ βρέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τα... άκουσε από μερίδα του κόσμου πριν από την απονομή της Ισπανίας.

Η Ισπανία στέφθηκε πρωταθλήτρια κόσμου δια χειρός Ντόναλντ Τραμπ! Ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν εξουσιοδοτημένος να απονείμει το τρόπαιο στους νέους παγκόσμιους πρωταθλητές, όμως δεν είχε την καθολική αποδοχή του κόσμου. Κι αυτό έγινε εμφανέστατο όταν παρουσιάστηκε στο βάθρο του γηπέδου, πριν από τις σχετικές διαδικασίες. Σε εκείνο το σημείο ακούστηκε έντονη γιούχα από μερίδα κόσμου που βρέθηκε στο γήπεδο του Νιου Τζέρσεϊ, ο οποίος δεν ενθουσιάστηκε με την επιλογή Τραμπ για την απονομή του βαρύτιμου τροπαίου.