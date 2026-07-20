Τελικός Μουντιάλ 2026: Αποδοκιμασίες για Τραμπ πριν από την απονομή
Η Ισπανία στέφθηκε πρωταθλήτρια κόσμου δια χειρός Ντόναλντ Τραμπ! Ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν εξουσιοδοτημένος να απονείμει το τρόπαιο στους νέους παγκόσμιους πρωταθλητές, όμως δεν είχε την καθολική αποδοχή του κόσμου. Κι αυτό έγινε εμφανέστατο όταν παρουσιάστηκε στο βάθρο του γηπέδου, πριν από τις σχετικές διαδικασίες. Σε εκείνο το σημείο ακούστηκε έντονη γιούχα από μερίδα κόσμου που βρέθηκε στο γήπεδο του Νιου Τζέρσεϊ, ο οποίος δεν ενθουσιάστηκε με την επιλογή Τραμπ για την απονομή του βαρύτιμου τροπαίου.
Donald Trump at the World cup final after the final whistle. pic.twitter.com/NnHf4aYlnX— Sir Samuel (@SamuelNdya59590) July 19, 2026
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