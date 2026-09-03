Τέλος από την Εθνική Ισπανίας ο Μάρκος Γιορέντε

Ο Γιορέντε ανακοίνωσε την απόφασή του να κλείσει οριστικά το κεφάλαιο της «Ρόχα», ολοκληρώνοντας τη διεθνή καριέρα του μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ.

Την απόφασή του να αποχωρήσει οριστικά από την Εθνική Ισπανίας ανακοίνωσε ο Μάρκος Γιορέντε, προκαλώντας έκπληξη, καθώς στα 31 του χρόνια βάζει τέλος στη διεθνή παρουσία του αμέσως μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο ποδοσφαιριστής της Ατλέτικο Μαδρίτης ολοκληρώνει την πορεία του με τη «Ρόχα» έχοντας καταγράψει 27 συμμετοχές, ενώ πήρε μέρος σε μία τελική φάση Euro και σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα.

Το ντεμπούτο του με την ανδρική ομάδα της Ισπανίας πραγματοποιήθηκε το 2020 απέναντι στην Ολλανδία, με τον Λουίς Ενρίκε στην τεχνική ηγεσία. Στο τελευταίο Μουντιάλ ξεκίνησε μάλιστα ως βασικός στην πρεμιέρα, προτού χάσει στη συνέχεια τη θέση του από τον Πέδρο Πόρο. Παρότι είχε μείνει εκτός από το τελευταίο Euro, όταν ο Ντε λα Φουέντε επέλεξε για το δεξί άκρο τους Καρβαχάλ και Χεσούς Νάβας, ο Γιορέντε επέστρεψε στις κλήσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Εκεί έζησε και την κορυφαία στιγμή της διεθνούς διαδρομής του, κατακτώντας τον παγκόσμιο τίτλο με την Ισπανία.

«Γνωρίζω ότι είμαι ακόμη νέος και ίσως, εάν συνέχιζα να κάνω καλά τα πράγματα, να είχα μπροστά μου αρκετά χρόνια με αυτή τη φανέλα. Ξέρω ότι πολλοί δεν θα το καταλάβετε. Πιθανότατα ούτε εγώ θα το καταλάβαινα αν το έβλεπα από έξω. Είναι όμως μία προσωπική απόφαση, πολύ καλά μελετημένη και, πάνω απ' όλα, βαθιά συνειδητή» τόνισε.