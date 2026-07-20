Η Ισπανία πήρε το δεύτερο Μουντιάλ της ιστορίας της νικώντας την Αργεντινή με 1-0 και μαζί εξασφάλισε περίπου 44 εκατ. ευρώ.

Και Μουντιάλ πήρε και πακτωλό εκατομμυρίων έβαλε στα ταμεία της! Ο Φεράν Τόρες ήταν ο «από μηχανής θεός» και έστειλε τη Φούρια Ρόχα στον ουρανό. Η Ισπανία επικράτησε 1-0 της Αργεντινής με γκολ του παίκτη της Μπαρτσελόνα στο 106ο λεπτό (0-0 κ.δ).

Έτσι, η χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου κατέκτησε για δεύτερη φορά το Παγκόσμιο Κύπελλο και για πρώτη φορά μετά το 2010. Η Αλμπισελέστε του Λιονέλ Μέσι δεν κατάφερε να διατηρήσει τα σκήπτρα, στον τρίτο τελικό του Λίο στον θεσμό.

Η FIFA μοίρασε πολλά εκατομμύρια στη φετινή διοργάνωση και τα περισσότερα εξ' αυτών θα πάνε στα ταμεία της Πρωταθλήτριας Κόσμου.

Αναλυτικά η λίστα:

Πρωταθλητής Ισπανία: 43.712.050 ευρώ (50.000.000 δολάρια ΗΠΑ)

Δεύτερη θέση Αργεντινή: 28.849.950 ευρώ (33.000.000 δολάρια ΗΠΑ)

Τρίτη θέση (Αγγλία): 25.352.990 ευρώ (29.000.000 δολάρια ΗΠΑ)

Τέταρτη θέση (Γαλλία): 23.604.510 ευρώ (27.000.0000 δολάρια ΗΠΑ)

5η-8η θέση (Μαρόκο, Βέλγιο, Νορβηγία, Ελβετία): 16.610.580 ευρώ (19.000.000 δολάρια ΗΠΑ)

9η-16η θέση (Καναδάς, Παραγουάη, Βραζιλία, Μεξικό, Πορτογαλία, ΗΠΑ, Αίγυπτος, Κολομβία): 13.113.620 ευρώ (15.000.000 δολάρια ΗΠΑ)

17η-32η θέση (Νότιος Αφρική, Ιαπωνία, Γερμανία, Ολλανδία, Ακτή Ελεφαντοστού, Σουηδία, Εκουαδόρ, ΛΔ. Κονγκό, Σενεγάλη, Βοσνία, Αυστρία, Κροατία, Αλγερία, Αυστραλία, Πράσινο Ακρωτήρι, Γκάνα): 9.616.650 ευρώ (11.000.000 δολάρια ΗΠΑ)

33η-48η θέση (Νότιος Κορέα, Τσεχία, Κατάρ, Σκωτία, Αϊτή, Τουρκία, Κουρασάο, Τυνησία,Ιράν, Νέα Ζηλανδία, Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Ιορδανία, Ουζμπεκιστάν, Παναμάς): 7.868.170 ευρώ (9.000.000 δολάρια ΗΠΑ)

Αξίζει να σημειωθεί πως και οι 48 ομάδες έλαβαν επιπλέον 2.185.600 ευρώ (2.500.000 δολάρια ΗΠΑ) ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των αποστολών τους (σ.σ. διαμονή, μετακινήσεις κτλ) κατά τη διάρκεια του τουρνουά.