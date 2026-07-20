Η Ισπανία νίκησε με 1-0 την Αργεντινή στην παράταση του μεγάλου τελικού (0-0 κ.δ) με λυτρωτή τον Φεράν Τόρες και έφτασε τις δύο κατακτήσεις Μουντιάλ στην ιστορία της.

Ο Φεράν Τόρες ήταν ο «από μηχανής θεός» και έστειλε τη Φούρια Ρόχα στον... ουρανό! Η Ισπανία επικράτησε 1-0 της Αργεντινής με γκολ του παίκτη της Μπαρτσελόνα στο 106ο λεπτό (0-0 κ.δ).

Έτσι, η χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου κατέκτησε για δεύτερη φορά το Παγκόσμιο Κύπελλο και για πρώτη φορά μετά το 2010. Η Αλμπισελέστε του Λιονέλ Μέσι δεν κατάφερε να διατηρήσει τα σκήπτρα, στον τρίτο τελικό του Λίο στον θεσμό.

Η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε επέστρεψε στον θρόνο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και έκανε ξανά το back to back σε Euro και Μουντιάλ, όπως έκανε το 2008 και το 2010. Αυτή τη φορά ήταν Πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2024 και Πρωταθλήτρια Κόσμου το 2026.

Η «Χρυσή Βίβλος» του Μουντιάλ