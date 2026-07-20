Τελικός Μουντιάλ 2026: Τα highlights του αγώνα
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Δείτε τις σημαντικότερες φάσεις από το 1-0 της Ισπανίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Αργεντινή.
Για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά το 2010, η Ισπανία κατέκτησε το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφότου επικράτησε 1-0 της Αργεντινής στην παράταση. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες ήταν πανταχού παρών, εντούτοις ένα γκολ του Φεράν Τόρες στο 106' έκρινε τον τελικό και χάρισε στους Ίβηρες τον τίτλο.
Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: Associated Press
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