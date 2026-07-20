Δείτε τις σημαντικότερες φάσεις από το 1-0 της Ισπανίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Αργεντινή.

Για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά το 2010, η Ισπανία κατέκτησε το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφότου επικράτησε 1-0 της Αργεντινής στην παράταση. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες ήταν πανταχού παρών, εντούτοις ένα γκολ του Φεράν Τόρες στο 106' έκρινε τον τελικό και χάρισε στους Ίβηρες τον τίτλο.