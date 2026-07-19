Ο επικεφαλής της παγκόσμιας ανάπτυξης ποδοσφαίρου της FIFA, Αρσέν Βενγκέρ, ενημέρωσε πως υπάρχει δεύτερη σκέψη για τα hydration breaks, που έχουν εγείρει συζήτηση.

Η FIFA φαίνεται πως θα επανεξετάσει τα hydration breaks δια στόματος Αρσέν Βενγκέρ! O Αλσατός επικεφαλής της παγκόσμιας ανάπτυξης ποδοσφαίρου της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας παραδέχθηκε πως τα διαλλείματα ενυδάτωσης έχουν προξενήσει διφορούμενες αντιδράσεις και δεν έχουν κάτσει με καλό... μάτι σε όλους.

Στο Μουντιάλ 2026 έλαβαν χώρα για πρώτη φορά οι τρίλεπτες διακοπές για ενυδάτωση, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. Η πρωταρχική σκέψη σύμφωνα με τη FIFA ήταν η προστασία της υγείας των παικτών, όμως υπήρξαν και οι φωνές που υποστήριξαν πως έγινε καθαρά για εμπορικούς σκοπούς στον βωμό των τηλεοπτικών διαφημίσεων.

Ο πρώην θρυλικός προπονητής της Άρσεναλ που πλέον διαδραματίζει νέο ρόλο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, μίλησε αναλυτικά για το... φαινόμενο των διαλλειμάτων ενυδάτωσης.

Οι δηλώσεις του Αλσατού:

«Μερικές φορές ο κόσμος δεν τα ήθελε τα διαλείμματα ενυδάτωσης και η FIFA θα αναλύσει μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο ποια ήταν η επίδρασή τους. Δεν μου φάνηκε ότι άλλαξαν τα αποτελέσματα, αλλά είμαστε εδώ για να υπηρετούμε τους ανθρώπους που παρακολουθούν το ποδόσφαιρο και θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα στη συνέχεια. «Σε πολλά παιχνίδια, ειδικά όταν το γήπεδο ήταν καλυμμένο, ο κόσμος δεν ήταν ευχαριστημένος με αυτό. Ωστόσο, στην αρχή της διοργάνωσης αποφασίστηκε να εφαρμοστεί για όλους».