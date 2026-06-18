Ο Γιάννης Σερέτης κάνει τον απολογισμό της πρώτης αγωνιστικής του Παγκοσμίου Κυπέλλου και δεν εστιάζει μόνο στα στραβά του...

Τέλος της πρώτης φάσης, αρχή της δεύτερης αγωνιστικής. Σ’ ένα Μουντιάλ με γεμάτα γήπεδα - να λέμε και τα καλά. Σ’ ένα Μουντιάλ με πολλή γκρίνια και πολλά στραβά εξ’ αρχής. Με 48 ομάδες, σε τρεις χώρες, σε διαφορετικές ζώνες ώρας, με Τραμπ, με βίζες, με απαγορεύσεις. Αλλά και με γεμάτα γήπεδα και με οπαδούς σχεδόν όλων των χωρών σούπερ παρόντες!

Το Μουντιάλ του εμπορευματοποιημένου hydration break που είναι τόσο απαραίτητο για τους αθλητές σε ορισμένα ματς με υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και τόσο ολοφάνερα «τηλεοπτικό time out», όπως λέμε και στο μπάσκετ. Το Μουντιάλ των υπερ-καλωδιωμένων διαιτητών με την ενδοσυνεννόηση, τις κάμερες και τον αποκριάτικο αφρό: δεν με πολυχαλάει αυτό, είναι τέλεια τα πλάνα από τις κάμερές τους!

Το Μουντιάλ των γκολ! Πολλά! Όχι μόνο λόγω VAR. Λόγω… παικταράδων, ταλέντου και διαφοράς δυναμικότητας με ομάδες επιπέδου Κουρασάο. Θα δούμε κι άλλα, ακόμα περισσότερα στις επόμενες αγωνιστικές. Όχι μόνο λόγω Μπαπέ και Χάαλαντ, Μέσι και Κέιν. Αλλά και επειδή τη σήμερον ημέρα στο ποδόσφαιρο δύσκολα παίρνεις αποτέλεσμα αν δεν σκοράρεις! Διότι το Κατάρ, επί παραδείγματι, δεν θα έπαιρνε τίποτα εναντίον της Ελβετίας αν δεν σκόραρε. Το ίδιο και η τούρμπο Ιαπωνία εναντίον των Ολλανδών, η Αίγυπτος εναντίον του Βελγίου, το θρυλικό Κονγκό εναντίον της Πορτογαλίας… Εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα; Το Πράσινο Ακρωτήρι εναντίον της boring – boring Ισπανίας στο ένα και μοναδικό 0-0 της πρώτης φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Ο μπαξές της πρώτης αγωνιστικής τα είχε όλα. Μέχρι και διπλή αποβολή στην πρεμιέρα, στο Μεξικό – Νότια Αφρική. Προς το παρόν πάμε με τους «παλιούς», εκεί έχει εστιαστεί το ενδιαφέρον. Στους «αρχαίους» Μέσι – Κριστιάνο και στην τριάδα Μπαπέ – Χάαλαντ – Κέιν. Αντε, και στον παικταρά τον Ολίσε. Σιφά – σιγά όμως, θα δούμε και τα νέα φυντάνια, χρειάζονται περισσότερα παιχνίδια για να δημιουργηθεί η εικόνα. Νεα φυντάνια στο Μουντιάλ, όχι… γενικώς. Όπως ο Ελιοτ Αντερσον της Νότιγχαμ, για παράδειγμα, ο παρτενέρ του Ντέκλαν Ράις στη μεσαία γραμμή της Αγγλίας. Στην Premier League τον ξέρουν καλά και τον θέλουν όλοι οι «μεγάλοι». Υπάρχουν, όμως και πολλοί φίλαθλοι που τώρα θα τον «προσέξουν».

Όπως υπάρχουν πολλοί που βάζουν ξυπνητήρι και παρακολουθούν ματς τα ξημερώματα! Αυτή είναι η «μαγεία» αυτού του Μουντιάλ, αυτά τα ξενύχτια θα τα θυμούνται για μια ζωή οι πιτσιρικάδες που τελείωσαν τη σχολική σεζόν, όπως θυμόμαστε εμείς το τρίωρο ξενύχτι στον προημιτελικό Μεξικό – Γερμανία (πέναλτι) το 1986! Πέφτει πολύ ξενύχτι και από κάποιους μεγαλύτερους σε ηλικία, ανάλογα και με τα παιχνίδια βεβαίως. Την Αργεντινή την είδαν πάαααρα πολλοί. Φαντάζομαι το Γκάνα – Παναμάς όχι και τόσοι…

Συμπεράσματα για φαβορί, αουτσάιντερ και εκπλήξεις από την πρώτη αγωνιστική δεν μπορείς να βγάλεις. Μια πρώτη εικόνα παίρνεις. Απογοητευτικές Βραζιλία, Ισπανία, Πορτογαλία στα πρώτα ματς, σούπερ η Αγγλία, πολύ δυνατή η Αργεντινή, τούρμπο η Γαλλία για ένα ημίχρονο, ευάλωτη αμυντικά η Ολλανδία, δεν κρίνεται η Γερμανία από το 7-1 με το Κουρασάο του Αντόνισε. ΗΠΑ, Νορβηγία, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σουηδία, Αίγυπτος κέρδισαν τις εντυπώσεις από τις ομάδες «δεύτερης» και «τρίτης» ταχύτητας.

Και ασφαλώς μην ξεχνάμε την ομάδα του κορυφαίου Ελληνα προπονητή, που κοίταξε στα μάτια την Ουρουγουάη του Μπιέλσα! Για να δούμε τη Σαουδική Αραβία του Τζορτζ Ντόνις και την Κυριακή με τους Ισπανούς…