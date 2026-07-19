Μπαπέ για τον διασυρμό της Γαλλίας στο πρώτο ημίχρονο: «Δεν είναι ότι δεν τιμάμε τη φανέλα, απλά είμαστε άνθρωποι»

Ο Κιλιάν Μπαπέ μίλησε για τη σφοδρή κριτική που δέχθηκαν οι Γάλλοι μετά το καταστροφικό ημίχρονο απέναντι στην Αγγλία και για την αποχώρηση του Ντεσάν από την ομάδα.

Σε μια ιστορική για τον ίδιο βραδιά στο Μαϊάμι, ο Κιλιάν Μπαπέ σκόραρε δύο φορές κόντρα στην Αγγλία κι έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων με 22 γκολ, ξεπερνώντας τον Λιονέλ Μέσι.

Ωστόσο, η Γαλλία γνώρισε την ήττα με 6-4 από τα Τρία Λιοντάρια στον μικρό τελικό της διοργάνωσης, με τον αρχηγό της και σούπερ σταρ της Ρεάλ να δέχεται τη σκληρή κριτική για την εικόνα της ομάδας στο πρώτο ημίχρονο, όπου βρέθηκε να χάνει με 4-0.

Μετά τον αγώνα, ο Μπαπέ δήλωσε χαρακτηριστικά σε ξένα Μέσα:

«Στο πρώτο ημίχρονο, δεν μπορώ να καταλάβω όσους λένε ότι κοροϊδεύαμε κι ότι δεν σεβαστήκαμε τη φανέλα. Θα έλεγα, αντίθετα, ότι ήμασταν απλώς άνθρωποι. Μερικές φορές δεν έχουμε την πολυτέλεια να κρινόμαστε ως άνθρωποι. Δυστυχώς, είχαμε μείνει εντελώς άναυδοι. Μας έδωσαν ένα γερό ''χαστούκι''. Στο δεύτερο ημίχρονο γίναμε ξανά παίκτες κορυφαίου επιπέδου, σαν μηχανές που δεν έχουν πια συναισθήματα».

🚨🇫🇷 Kylian Mbappé: “Disrespecting the shirt in the first half? I would say we were simply being human… and unfortunately, we cannot afford to be human”.



“I think we were completely switched off, and they certainly gave us a wake-up call”. pic.twitter.com/NKYZYg2Oai July 19, 2026

Παράλληλα, εξέφρασε την απογοήτευσή του για το ότι δεν αποχαιρέτησαν με νίκη τον επί χρόνια προπονητή τους, Ντιντιέ Ντεσάν:

«Είναι πιο απογοητευτικό για τον προπονητή. Θέλαμε να κάνουμε κάτι γι' αυτόν, αλλά δυστυχώς με το πρώτο ημίχρονο τον απογοητεύσαμε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον προπονητή για όλα όσα έχει κάνει. Αυτό το παιχνίδι δεν θα αμαυρώσει τον μύθο του Ντιντιέ Ντεσάν».