Η Γαλλία γύρισε την πλάτη στον Ινφαντίνο

Οι Γάλλοι βάζουν απέναντί τους τον Τζάνι Ινφαντίνο, καθώς αποφάσισαν να μην τον στηρίξουν στις εκλογές για την προεδρία της FIFA τον ερχόμενο Μάρτιο.

Η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FFF) αποφάσισε να αποσύρει τη στήριξή της προς τον Τζάνι Ινφαντίνο ενόψει της εκλογικής διαδικασίας για την προεδρία της FIFA, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 18 Μαρτίου 2027. Σύμφωνα με την «Equipe», την απόφαση έλαβε η Εκτελεστική Επιτροπή της FFF, με τη γαλλική ομοσπονδία να ακολουθεί τη στάση άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών ομοσπονδιών, μεταξύ των οποίων εκείνες της Αγγλίας και της Ιταλίας.

Ο πρόεδρος της FFF, Φιλίπ Ντιαλό, είχε εκφράσει εξαρχής την αντίθεσή του στο σχέδιο του Ινφαντίνο για παραχώρηση μεριδίων που συνδέονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Το συγκεκριμένο σχέδιο αφορούσε funds που ελέγχονται από πρόσωπα του περιβάλλοντος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η πρωτοβουλία τελικά δεν προχώρησε, έπειτα από τις αντιδράσεις που προκάλεσε.

Παράλληλα, η γαλλική πλευρά έχει διατυπώσει ενστάσεις για τον τρόπο διοίκησης της FIFA υπό τον Ινφαντίνο, ο οποίος εξελέγη για πρώτη φορά στην προεδρία της παγκόσμιας ομοσπονδίας το 2016, μετά την κρίση που προκάλεσαν οι υποθέσεις διαφθοράς στον οργανισμό.

Η στάση της FFF κινείται στην ίδια κατεύθυνση με εκείνη της UEFA, σε μία περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις του Ινφαντίνο με τον πρόεδρο της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, Αλεξάντερ Τσέφεριν, εμφανίζονται ιδιαίτερα τεταμένες.