Μουντιάλ 2026: Πρώτος σκόρερ ο Μπαπέ, πώς τον περνάει ο Μέσι
Πολλά τα σημεία αναφοράς του επικού 6-4 της Αγγλίας επί της Γαλλίας στον μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με ένα εκ των βασικότερων να είναι η εμφάνιση του Κιλιάν Μπαπέ. Μπορεί η ομάδα του να ηττήθηκε, αλλά ο Γάλλος σταρ είχε δύο γκολ και μία ασίστ, ανεβαίνοντας στην κορυφή των σκόρερ τόσο στο φετινό τουρνουά, όσο και στον θεσμό συνολικά!
Ο 27χρονος επιθετικός έχει δέκα τέρματα φέτος και 22 εν συνόλω, προσπερνώντας τον Λιονέλ Μέσι που έχει σημειώσει οκτώ στην τρέχουσα διοργάνωση και έχει να παίξει ακόμα τον τελικό της Αργεντινής με την Ισπανία, καθώς και 21 συνολικά - με τον προσεχή τελικό να αναμένεται να αποτελέσει το τελευταίο ματς της τεράστιας καριέρας του στο Μουντιάλ.
Παράλληλα, έχουν αμφότεροι από τέσσερις ασίστ, συνεπώς σε περίπτωση που σκοράρει δύο φορές ενάντια στους Ισπανούς, ο Pulga, θα πρέπει να παίξει μάξιμουμ 56 λεπτά (σύμφωνα με τη FIFA), ειδάλλως θα τον αφήσει δεύτερο ο Μπαπέ. Εναλλακτικά, ο Αργεντινός χρειάζεται είτε 3+ γκολ, είτε 2+1 ασίστ. Αυτά φυσικά, όσον αφορά στο Χρυσό Παπούτσι του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Mbappé 🇫🇷 with two goals and one assist jumps firmly to the top of the ⚽ Golden Boot rankings!— Football Meets Data (@fmeetsdata) July 18, 2026
To win the Boot 🇦🇷 Messi now needs:
1️⃣ a hattrick in the final OR
2️⃣ two goals + one assist OR
3️⃣ two goals in less than 55 mins on the pitch
To win the Golden Boot :
96% 🇫🇷 Mbappé… pic.twitter.com/HOEBbZTgJ8
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