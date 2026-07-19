Δείτε γκολ και φάσεις από το απίθανο 6-4 της Αγγλίας στον μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη Γαλλία.

Μεταμεσονύκτιο ποδοσφαιρικό πάρτι ο μικρός τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την Αγγλία να νικά... 6-4 τη Γαλλία στο Μαϊάμι και να τερματίζει τρίτη στον φετινό θεσμό! Χατ τρικ έκανε για τους νικητές ο Σάκα, δύο γκολ και μία ασίστ από τον τρομερό Μπαπέ, που είναι αυτή τη στιγμή πρώτος σκόρερ στην ιστορία του θεσμού με 22 τέρματα.