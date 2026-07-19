Όπως και φέτος, έτσι και το 1994 στις ΗΠΑ, ο μικρός τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου έληξε 4-0 στο ημίχρονο!

Βγάζοντας τα... απωθημένα της για τον αποκλεισμό από την Αργεντινή, η Αγγλία έφτασε σε προβάδισμα τεσσάρων τερμάτων στο ημίχρονο του μικρού τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στη Γαλλία! Κι αν βιαστεί κανείς και πει ότι δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, θα διαψευστεί διαβάζοντας ότι και το 1994, ξανά επί αμερικανικού εδάφους, ο μικρός τελικός ήταν 4-0 στην ανάπαυλα...

Τότε το προβάδισμα ανήκε στη Σουηδία, που είχε προηγηθεί με τέσσερα τέρματα χάρη στους Μπρόλιν (8'), Μιλντ (30'), Λάρσον (37') και Άντερσον (39') απέναντι στη Βουλγαρία, με το σκορ να είναι και το τελικό.