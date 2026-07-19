Μικρός Τελικός Μουντιάλ 2026: Και το 1994 στις ΗΠΑ ήταν 4-0 ημίχρονο
Βγάζοντας τα... απωθημένα της για τον αποκλεισμό από την Αργεντινή, η Αγγλία έφτασε σε προβάδισμα τεσσάρων τερμάτων στο ημίχρονο του μικρού τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στη Γαλλία! Κι αν βιαστεί κανείς και πει ότι δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, θα διαψευστεί διαβάζοντας ότι και το 1994, ξανά επί αμερικανικού εδάφους, ο μικρός τελικός ήταν 4-0 στην ανάπαυλα...
Τότε το προβάδισμα ανήκε στη Σουηδία, που είχε προηγηθεί με τέσσερα τέρματα χάρη στους Μπρόλιν (8'), Μιλντ (30'), Λάρσον (37') και Άντερσον (39') απέναντι στη Βουλγαρία, με το σκορ να είναι και το τελικό.
It's a tradition that 3rd place matches on 🇺🇸 US soil are 4-0 at half time. pic.twitter.com/jFSPUn5UuN— Football Meets Data (@fmeetsdata) July 18, 2026
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