Οι αρχές των ΗΠΑ απέρριψαν το αίτημα του Ζοάν Καπντεβίλα να παρακολουθήσει τον τελικό του Μουντιάλ. Ποιος ο λόγος και τι ζήτησε από τον Τραμπ.

Ο τελικός του Μουντιάλ τραβάει τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη, καθώς το βράδυ της Κυριακής (19/7, 22:00) στο Νιου Τζέρσεϊ, Ισπανία και Αργεντινή θα διεκδικήσουν το τρόπαιο «Ζιλ Ριμέ».

Φυσικά, ο αγώνας αυτός αποτελεί το νούμερο ένα θέμα συζήτησης σε κάθε γωνιά του κόσμου, με τα παρατράγουδα πάντως να μην απουσιάζουν. Πιο πρόσφατο, η απόρριψη του αιτήματος του άλλοτε άσου της Ρόχα και Παγκόσμιου πρωταθλητή του 2010, Ζοάν Καπντεβίλα, να βρεθεί στις εξέδρες του MetLife Stadium.

Οι αρχές των ΗΠΑ απέρριψαν το σχετικό αίτημα του πρώην αριστερού μπακ, λόγω της συμμετοχής του με τους LaLiga Legends το 2016 στην Τεχεράνη, βάσει των κανόνων του Προγράμματος Απαλλαγής από την Βίζα που περιορίζουν τα ταξίδια από το Ιράν από το 2011 για λόγους ασφαλείας. Έτσι, εφόσον συμμετείχε στο συγκεκριμένο ματς, η ESTA του (ηλεκτρονική άδεια απαλλαγής από βίζα) απορρίφθηκε.

Ο 48χρονος με ανάρτησή του στο Χ εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός αυτό, ενώ έκανε ταγκ τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας βοήθεια για να επιλυθεί το θέμα και να δει από κοντά μαζί με τα παιδιά του το μεγάλο ματς της Ρόχα.

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ

@realDonaldTrump !

Μόλις μου είπαν ότι δεν μπορώ να ταξιδέψω στον τελικό με τα παιδιά μου επειδή η ESTA μου έχει απορριφθεί. Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει με αυτό;

Δεν έχετε ιδέα πόσο ενθουσιασμένος ήμουν που ήμουν εκεί με όλους τους συμπαίκτες μου του 2010 και αυτήν την ομάδα για να τους επευφημήσω.

Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν με αφήνουν να μπω στις ΗΠΑ... και ότι θα χάσω μια στιγμή σαν κι αυτή με τα παιδιά μου που αγαπούν τόσο πολύ το ποδόσφαιρο...

@educaciongob Αν κάποιος ξέρει πώς να το διορθώσει αυτό, θα του είμαι ευγνώμων για μια ζωή.