Τελικός Μουντιάλ 2026: Η Ισπανία επικρατεί με τεράστια διαφορά σε χρηματιστηριακή αξία, ενώ η Αργεντινή στα social

Ο τελικός του Μουντιάλ πλησιάζει και πολλή κουβέντα γίνεται για το πόσο κοστίζουν τα ρόστερ Ισπανίας και Αργεντινής.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/7) θα γνωρίζουμε αν η Αργεντινή θα διατηρήσει τον τίτλο της Παγκόσμιας πρωταθλήτριας ή η Ισπανία θα της πάρει το... στέμμα και θα κατακτήσει το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της.

Ο τελικός του Μουντιάλ στο MetLife Stadium (19/7, 22:00) είναι προ των πυλών και πολλή συζήτηση γίνεται -και- για το κόστος των ρόστερ των δυο φιναλίστ. Μάλιστα, η Marca ετοίμασε σχετικό άρθρο, από το οποίο προκύπτει πως υπάρχει... χαοτική διαφορά.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, το σύνολο του Λουίς Ντε Λα Φουέντε κοστίζει περί τα 1.47 δισεκατομμύρια ευρώ, σχεδόν 80% πάνω σε σχέση με την Αλμπισελέστε, που η χρηματιστηριακή αξία των ποδοσφαιριστών της αγγίζει τα 181 εκατ. ευρώ.

Football Benchmark

Η κοινή ενδεκάδα του τελικού ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, με τον Λαμίν Γιαμάλ να κοστολογείται στα 292.2 εκατ. ευρώ, ενώ από πλευράς Αργεντινής ο Έντσο Φερνάντες είναι ο ακριβότερος με 104 εκατ. ευρώ.

Football Benchmark

Εκεί που... κερδίζει η Παγκόσμια πρωταθλήτρια είναι στα social media, αφού οι ποδοσφαιριστές του Λιονέλ Σκαλόνι έχουν συνολικά 667 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, έναντι 140 εκατ. των Ισπανών, με τον Μέσι να είναι ο απόλυτος βασιλιάς και σε αυτή την κατηγορία, καθώς ακολουθείται από 512 εκατομμύρια ανθρώπους!

Μάλιστα, όπως φαίνεται και παρακάτω, ο λογαριασμός των Λατινοαμερικάνων αυξήθηκε κατά 16.2% κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, από 14.8 σε 17.2 εκατομμύρια followers, ενώ ο αντίστοιχος των Ευρωπαίων κατά 6.7%, από 7.5 σε 8 εκατομμύρια.

Football Benchmark

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά αξίζει και στους παίκτες που έχουν τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής στο τουρνουά, με την Αργεντινή να έχει σαφώς μεγαλύτερη καταπόνηση, λόγω και των παρατάσεων που έχει δώσει. Εμιλιάνο Μαρτίνεζ με 795' και Αλέξις ΜαΚάλιστερ με 730' οδηγούν την.. κούρσα, ενώ ακολουθούν οι Ουνάι Σιμόν, Πάου Κουμπαρσί και Μαρκ Κουκουρέγια με 717'. Το φράγμα των 700 λεπτών ξεπερνούν επίσης οι Λαπόρτ, Ρόδρι, αλλά και ο Λιονέλ Μέσι, που παρότι βαδίζει στα 40 χρόνια ζωής δεν... χαμπαριάζει.