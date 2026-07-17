Με επίσημη ανακοίνωσή της, η FIFA γνωστοποίησε πως για πρώτη φορά στην ιστορία θα δώσει δαχτυλίδια στους νικητές του Μουντιάλ, θυμίζοντας ΝΒΑ.

Σε μια κίνηση που θυμίζει έντονα ΝΒΑ προχωράει η FIFA, ενόψει του Κυριακάτικου (19/7, 22:00) τελικού του Μουντιάλ, όπου η Ισπανία θα κοντραριστεί με την Αργεντινή στο MetLife Stadium.

Το κίνητρο είναι τεράστιο τόσο για την πρωταθλήτρια Ευρώπης, όσο φυσικά και για την εν δυνάμει Παγκόσμια πρωταθλήτρια και επίσης νικήτρια του Κόπα Αμέρικα, με τις δυο ομάδες να γνωρίζουν πλέον πως πέρα από το βαρύτιμο τρόπαιο θα λάβουν και ένα ακόμη έπαθλο.

Βάσει της ανακοίνωσης της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, θα απονεμηθεί στους νικητές του τουρνουά από ένα χρυσό δαχτυλίδι, κάτι που φυσικά συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά της διοργάνωσης. Η μια πλευρά θα φέρει το τρόπαιο του Μουντιάλ, ενώ η άλλη θα είναι ειδικά σχεδιασμένη για τη νικήτρια ομάδα.

Μάλιστα, θα κυκλοφορήσουν και 1996 δαχτυλίδια για το κοινό, έτσι ώστε να έχει την ευκαιρία να αποκτήσει ένα κομμάτι από αυτή τη διοργάνωση.

Η ανακοίνωση της FIFA:

Την Κυριακή 19 Ιουλίου, οι πρωταθλητές του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA 2026™ θα στεφθούν νικητές στο στάδιο New York New Jersey. Πέρα από το εμβληματικό τρόπαιο και τα περίοπτα χρυσά μετάλλια, στην ομάδα που θα κερδίσει θα απονεμηθεί ένα νέο σύμβολο θριάμβου.

Για πρώτη φορά στην ιστορία των διοργανώσεων της FIFA, οι νικητές του τουρνουά θα λάβουν επίσης ειδικά σχεδιασμένα δαχτυλίδια πρωταθλητή, μεταφέροντας έτσι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες αμερικανικές αθλητικές παραδόσεις στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Κάθε δαχτυλίδι θα αποτελεί μέρος μιας αυστηρά περιορισμένης έκδοσης μόλις 2.026 αριθμημένων κομματιών, αποτελώντας άμεσο φόρο τιμής στο ίδιο το τουρνουά. Από αυτά, τα 30 θα δοθούν στη νικήτρια ομάδα, ενώ τα 1.996 θα διατεθούν σε φιλάθλους ανά τον κόσμο ως επίσημα αδειοδοτημένα προϊόντα, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα μοναδικό κομμάτι της ιστορίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA 2026. Στη μία πλευρά του δαχτυλιδιού θα απεικονίζεται με περηφάνια το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA, ενώ η άλλη πλευρά θα είναι εξατομικευμένη ώστε να αντικατοπτρίζει την ταυτότητα της νικήτριας ομάδας.

Κάθε δαχτυλίδι θα φέρει μοναδικό αριθμό, θα κατασκευάζεται στα μέτρα του κατόχου του και θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας.

Αμέσως μετά τον τελικό, ο αρχηγός και ο προπονητής της νικήτριας ομάδας θα παραλάβουν προσωρινά δαχτυλίδια για τον εορτασμό της επιτυχίας. Στη συνέχεια, καθένα από τα 30 δαχτυλίδια των νικητών θα προσαρμοστεί εξατομικευμένα πριν από την επίσημη απονομή τους σε μεταγενέστερο χρόνο, διασφαλίζοντας την τέλεια εφαρμογή για μια ζωή και τιμώντας ένα επίτευγμα που θα μείνει στην αιωνιότητα.