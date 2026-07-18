Σε δηλώσεις του ενόψει του τελικού του Μουντιάλ, ο Ντόναλντ Τραμπ αποθέωσε τον Λιονέλ Μέσι και την εμφάνισή του κόντρα στους Άγγλους.

Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου πλησιάζει και ο Λιονέλ Μέσι είναι το πρόσωπο του αγώνα, πριν καλά καλά αυτός αρχίσει.

Στα 39 του χρόνια ο Pulga οδήγησε την Αργεντινή σε δεύτερο σερί τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου και θέλει το βράδυ της Κυριακής (19/7, 22:00) απέναντι στην Ισπανία να πάρει back to back το τρόπαιο, συνεχίζοντας έτσι το μύθο του. Ένα τρόπαιο που θα παραδόσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παραχώρησε δηλώσεις στο πλαίσιο της μεγάλης αναμέτρησης και στάθηκε στη σπουδαία εμφάνιση του Μέσι απέναντι στην Αγγλία. Δήλωσε μάλιστα έκπληκτος από το γεγονός πως ο Αργεντίνος μάγος ήταν καλά μαρκαρισμένος (στη φάση του 2-1) και παρόλα αυτά ξαφνικά... χάθηκε, με τους αμυντικούς απλώς να τον κοιτάζουν.

«Ξέρω από αθλητισμό και ξέρω λίγο ποδόσφαιρο. Όμως είδα τον Μέσι που ήταν καλά μαρκαρισμένος, πολύ καλά. Και έτσι ξαφνικά βρέθηκε στα δεξιά. Απλά το παρατήρησα, κανένας δεν μίλησε για αυτό. Και σκέφτηκα ''είναι τόσο καλά μαρκαρισμένος από έναν σπουδαίο παίκτη'', και έπειτα κινήθηκε στα δεξιά και ο αντίπαλος απλά στεκόταν, και έκανε την πάσα, ήθελε χιλιοστά για να είναι τέλεια, και έτσι τελείωσε το παιχνίδι. Ήταν θαυμάσια».