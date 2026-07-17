Λιονέλ Μέσι και Λαμίν Γιαμάλ ετοιμάζονται να βρεθούν αντιμέτωποι στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, με τους δύο παίκτες να συνδέονται με τον αριθμό «19».

Ισπανία και Αργεντινή ετοιμάζονται να βρεθούν αντιμέτωπες στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, ο οποίος θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή (19/07, 22:00) στο «MetLife Stadium» της Νέας Υόρκης, με τις δύο ομάδες να παλεύουν με φόντο το βαρύτιμο τρόπαιο.

Οι κεντρικοί πρωταγωνιστές των δύο φιναλίστ, είναι ο Λιονέλ Μέσι για την «Αλμπισελέστε», ο οποίος στα 39 του περνάει μία δέυτερη νιότη, «κουβαλώντας» στις πλάτες του μία ολόκληρη χώρα και ο Λαμίν Γιαμάλ για τη «Φούρια Ρόχα», που θέλει να κατακτήσει ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρωτάθλημα προτού καλά καλά κλείσει τα 20 του χρόνια.

Οι δύο αυτοί παίκτες έχουν κάποια κοινά στοιχεία, όμως υπάρχει κάτι πιο βαθύ που τους συνδέει, το νούμερο 19, ένας αριθμός ο οποίος επαναλαμβάνεται αρκετά συχνά στην καριέρα τους.

Η σημαιολογία του «19»

Οι δύο αστέρες του Παγκοσμίου ποδοσφαίρου θα βρεθούν αντιμέτωποι για πρώτη φορά στην καριέρα τους, 19 χρόνια μετά τη διάσημη φωτογράφιση, κατά την οποία ο Μέσι «βάπτισε» τον Λαμίν. Η εικόνα αυτή κάνει συχνά πυκνά τον γύρο του διαδικτύου, όμως τα τελευταία 24ώρα έχει επανεμφανιστεί πιο έντονα, καθώς οι δρόμοι τους θα διασταυρωθούν ξανά 19 χρόνια αργότερα σε έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι και οι δύο έκαναν το ντεμπούτο τους στην διοργάνωση στα 19 τους χρόνια και πως και οι δύο έγιναν 19 κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Ο επιθετικός των «Μπλαουγκράνα» το έκανε στο φετινό τουρνουά, ενώ ο Μέσι το έκανε το 2006. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως και οι δύο έκαναν το ντεμπούτο τους σε τελική φάση Μουντιάλ φορώντας τη φανέλα με τον αριθμό 19.

Ακόμη, το «19» είναι ο αριθμός που φορούσαν αμφότεροι στην αρχή της καριέρας τους στην Μπαρτσελόνα, αν και το ντεμπούτο του «pulga» έγινε με τον αριθμό «30». Σύντομα όμως συνέχισε με τον αριθμό 19, τον ίδιο αριθμό που φορούσε ο Γιαμάλ για τους Καταλανούς πριν πάρει τον αριθμό «10» που φορούσε ο Λέο για πολλά χρόνια.

Για την ιστορία, ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου και οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν τον τίτλο, θα γίνει στις 19 Ιουλίου. Ο αριθμός αυτός επαναλαμβάνεται συνεχώς, όπως ακριβώς το νούμερο «23» στην ομόνυμη ταινία του Τζόελ Σουμάχερ που έκανε πρεμιέρα πριν από 19 χρόνια! Σε αυτή την ταινία ο Τζιμ Κάρεϊ πρωταγωνιστεί ως ένας άντρας που αποκτά εμμονή με το αίνιγμα του 23, όταν διαβάζει γι' αυτό σε ένα παράξενο βιβλίο που φαινομενικά αντικατοπτρίζει τη δική του ζωή.